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ТСН у соціальних мережах

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Уряд готує сюрприз для бізнесу наступного тижня — Свириденко

В Україні планують на рік припинити перевірки бізнесу та провести аудит кримінальних справ.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Юлія Свириденко

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко

На наступний тиждень український уряд готує рішення про оголошення мораторію на проведення перевірок бізнесу.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у своєму дописі у Facebook.

«Уряд разом із силовими структурами та за координацією РНБО готує рішення, яке дасть бізнесу більше свободи. Планується річний мораторій на перевірки», — йдеться у повідоиленні.

За словами Свириденко, це питання вже обговорене з президентом Володимиром Зеленським.

«Його доручення чітке: дати більше свободи внутрішнім економічним силам. Це означає також продовження детінізації економіки, забезпечення рівних умов, які вигідні білому бізнесу», — наголосила прем’єрка.

Юлія Свириденко також повідомила про аудит кримінальних справ проти бізнесу.

«Пріоритет — закрити безпідставні провадження, що блокують підприємницьку діяльність. Нові справи санкціонуватимуть лише генпрокурор або керівники обласного та районного рівня», — наголосила вона.

Окрім того, уряд ініціює обмеження перевірок податкової та митниці.

«Ми посилимо контроль за законністю слідчих дій. Перевірки будуть лише у секторах із високим ризиком, а добросовісні підприємства отримають захист. Ми готові ініціювати зміни до законів для кращого захисту бізнесу, реформування нагляду і справедливого використання конфіскованих активів РФ», — зазначила Юлія Свириденко.

Нагадаємо, раніше Юлія Свириденко повідомила, що кожен міністр в її уряді отримав завдання у стислий термін «визначити конкретний план дій», кожен з яких буде представлений публічно.

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