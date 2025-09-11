ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
353
Час на прочитання
1 хв

Уряд оновив умови виплати премії та надбавки вчителям: деталі

Згідно з постановою уряду, тепер щорічну премію отримуватимуть усі педагоги.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Школа

Школа / © Pexels

Кабмін оновив умови отримання щорічної премії педагогічним працівникам у розмірі до одного посадового окладу.

Про зміни до відповідної постанови повідомила прем’єрка України Юлія Свириденко.

«Оновили умови виплати щорічної грошової винагороди за сумлінну працю вчителям, і тепер вона має виплачуватися усім педагогічним працівникам усіх закладів та установ незалежно від відомчого підпорядкування», — зазначила вона.

З її слів, також постановою унормовано право місцевих органів встановлювати свої види та розміри доплат педагогічним працівникам.

Також доплату встановлено в розмірі 20% посадового окладу за організацію інклюзивного навчання вихователям-методистам у закладах дошкільної освіти.

Нагадаємо, що від 1 січня 2025 року педагогічним працівникам державних і комунальних шкіл щомісяця виплачуються доплати за особливі умови праці в розмірі 1,3 тис. грн. (приблизно 1 тисяча гривен «на руки»).

Вже від 1 вересня 2025 року і до завершення або скасування воєнного стану розмір цієї доплати збільшиться до 2,6 тисяч гривень (близько 2 тисяч гривень «на руки»).

Зарплата вчителів формується з базового окладу, який складається з тарифної ставки та тарифного коефіцієнта, доплат та надбавок. Ставка вчителя становить 3 195 гривень.

Дата публікації
Кількість переглядів
353
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie