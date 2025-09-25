ТСН у соціальних мережах

1892
1 хв

Уряд підвищить зарплати лікарям: кого саме це стосуватиметься

Уряд підвищив зарплати медикам, які працюють під обстрілами.

Руслана Сивак
Лікар

Лікар / © unsplash.com

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про значне підвищення заробітних плат для медичних працівників, які надають допомогу в найнебезпечніших регіонах країни.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Персонал, який працює безпосередньо в зоні активних бойових дій, отримуватиме такі мінімальні виплати:

  • Лікарі: 40 000 гривень

  • Середній медичний персонал: 27 000 гривень

  • Молодший медичний персонал: 18 000 гривень

Для працівників медичних закладів у районах, де ведуться лише можливі бойові дії, встановлено нижчі, але також підвищені мінімальні рівні зарплат:

  • Лікарі: 28 000 гривень

  • Середній медичний персонал: 18 000 гривень

  • Молодший медичний персонал: 9 000 гривень

Нагадаємо, щоб отримувати пенсію приблизно 20 тисяч гривень 2025 року, необхідно мати значний страховий стаж і високий рівень офіційної заробітної плати. Згідно з чинним законодавством, кожен рік стажу додає 1% до коефіцієнта страхового стажу. Наприклад, за 35 років стажу коефіцієнт становитиме 0,35 (35%).

Раніше повідомлялося, в Україні прожитковий мінімум для працездатної особи від 1 січня 2026 року зросте приблизно на 10% і становитиме 3 328 грн. Проте цей показник, який держава використовує для розрахунку соціальних виплат, далекий від реальних потреб людей.

1892
