Уряд підвищить зарплати лікарям: кого саме це стосуватиметься
Уряд підвищив зарплати медикам, які працюють під обстрілами.
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про значне підвищення заробітних плат для медичних працівників, які надають допомогу в найнебезпечніших регіонах країни.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
Персонал, який працює безпосередньо в зоні активних бойових дій, отримуватиме такі мінімальні виплати:
Лікарі: 40 000 гривень
Середній медичний персонал: 27 000 гривень
Молодший медичний персонал: 18 000 гривень
Для працівників медичних закладів у районах, де ведуться лише можливі бойові дії, встановлено нижчі, але також підвищені мінімальні рівні зарплат:
Лікарі: 28 000 гривень
Середній медичний персонал: 18 000 гривень
Молодший медичний персонал: 9 000 гривень
