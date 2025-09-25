Уряд підвищить зарплати лікарям: кого саме це стосуватиметься

Лікар / © unsplash.com

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про значне підвищення заробітних плат для медичних працівників, які надають допомогу в найнебезпечніших регіонах країни.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Персонал, який працює безпосередньо в зоні активних бойових дій, отримуватиме такі мінімальні виплати:

Лікарі: 40 000 гривень

Середній медичний персонал: 27 000 гривень

Молодший медичний персонал: 18 000 гривень

Для працівників медичних закладів у районах, де ведуться лише можливі бойові дії, встановлено нижчі, але також підвищені мінімальні рівні зарплат:

Лікарі: 28 000 гривень

Середній медичний персонал: 18 000 гривень

Молодший медичний персонал: 9 000 гривень

