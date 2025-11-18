Уряд планує зменшити пенсії 2026 року: кого це торкнеться

Зменшення пенсій

У 2026 році частина українських пенсіонерів може зіткнутися зі зменшенням щомісячних виплат. Експерти розповіли, хто першим втратить частину виплат.

Кого торкнеться зменшення пенсій 2026 року

Скорочення, про яке йдеться у проєкті державного бюджету на 2026 рік, стосується отримувачів спеціальних пенсій, зокрема:

колишніх державних службовців ;

дипломатів ;

військових, чиї пенсії призначені за окремими нормативними актами.

Важливо, зменшення торкнеться лише тих пенсіонерів, чия щомісячна виплата перевищує 25 950 гривень. Ця сума дорівнює 10 прожитковим мінімумам для осіб, які втратили працездатність (розмір прожиткового мінімуму для цієї категорії у 2026 році очікується на рівні 2595 гривень, хоча точний показник буде відомий після затвердження держбюджету).

Як працюватиме механізм знижених коефіцієнтів

Згідно з поясненнями Пенсійного фонду, урізання не стосується базової частини пенсії, яка не перевищує 10 прожиткових мінімумів. понижені коефіцієнти будуть застосовуватися лише до «надлишкової» суми виплат, яка перевищує встановлений ліміт. Що більшим є розмір пенсії понад 10 прожиткових мінімумів, то менша частка цієї «понаднормової» суми буде фактично виплачена.

Знижені коефіцієнти застосовуватимуться за такою схемою:

сума від 10 до 11 прожиткових мінімумів: виплачуватиметься з коефіцієнтом 0,5 (буде виплачено лише 50% від цієї частини).

сума від 11 до 13 прожиткових мінімумів: з коефіцієнтом 0,4 (виплачується 40%).

сума від 13 до 17 прожиткових мінімумів: з коефіцієнтом 0,3 (виплачується 30%).

сума від 17 до 21 прожиткового мінімуму: з коефіцієнтом 0,2 (виплачується 20%).

сума, що перевищує 21 прожитковий мінімум: нараховуватиметься за найнижчим коефіцієнтом 0,1 (виплачується лише 10% від цієї частини).

Цей механізм фактично обмежує максимальну суму пенсійних виплат для спецпенсіонерів, що є заходом, спрямованим на скорочення дефіциту пенсійного фонду та зменшення соціальної нерівності, оскільки спеціальні пенсії часто значно перевищують звичайні трудові пенсії.

Поточна ситуація з пенсіями в україні

Станом на жовтень середня пенсія в україні зросла до 6436,8 гривні. середня виплата для працюючих пенсіонерів досягла 7069,4 гривні, що приблизно на 13% більше, ніж роком раніше.

Попри зростання загальних показників, ситуація залишається складною: понад третина українських пенсіонерів (більше, ніж у 2024 році) щомісяця отримує менше 4000 гривень. Ця статистика підкреслює значний розрив між мінімальними та найбільшими пенсіями, який уряд намагається частково нівелювати за допомогою запровадження понижуючих коефіцієнтів для спеціальних пенсій.