Уряд погодив масштабні спрощення для ФОП: що чекає на підприємців

ФОП зможуть забути про щомісячні декларації / © pixabay.com

Реклама

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт Міністерства фінансів, який має спростити адміністрування податку на додану вартість для бізнесу. Документ передбачає скорочення звітності, розширення цифрових сервісів та зменшення кількості адміністративних процедур для платників ПДВ.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів України.

Реклама

Однією з головних змін стане новий порядок звітування для ФОП, які є платниками ПДВ. Замість щомісячного подання декларації вони зможуть звітувати щокварталу. Таким чином, кількість звітних періодів скоротиться з 12 до 4 на рік.

Реклама

Ще одне нововведення стосується цифровізації податкової звітності. ДПС зможе частково попередньо заповнювати декларацію з ПДВ та податкову накладну для ФОП, використовуючи інформацію, яка вже є в податковій службі. Підприємцю залишиться перевірити сформовані дані та подати документ.

Законопроєкт також пропонує підвищити поріг для проведення документальної позапланової перевірки, якщо йдеться про бюджетне відшкодування або від’ємне значення ПДВ. Його планують збільшити зі 100 тис. грн до 1 млн грн.

Крім того, мають спростити оформлення зведених податкових накладних. Зокрема, зміни стосуватимуться ситуацій, коли продавець отримує попередню оплату від покупця, який не є платником ПДВ.

У Мінфіні очікують, що запропоновані зміни дозволять бізнесу витрачати менше часу на підготовку звітності та скоротять адміністративне навантаження.

Реклама

Законопроєкт пов’язаний також із виконанням Україною міжнародних зобов’язань перед Європейським Союзом та Міжнародним валютним фондом. Зобов’язання перед ЄС є однією з умов для отримання Україною третього траншу макрофінансової допомоги на 1,45 млрд євро.

Найближчим часом урядовий законопроєкт планують передати на розгляд Верховної Ради України.

Тим часом у ПФУ наголосили, що майбутнім пенсіонерам варто не відкладати оформлення документів. У разі запізнення пенсію можуть призначити не від дати виникнення права на неї, а лише від дня подання заяви.

Новини партнерів