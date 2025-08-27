Уряд подовжив виплати для ВПО: хто і скільки отримуватиме до 2026 року

Гроші / © Фото з відкритих джерел

В Україні продовжили термін виплати державної допомоги для внутрішньо переміщених осіб. Виплати отримуватимуть вразливі категорії населення ще щонайменше пів року — до лютого 2026 року.

Про це пише Мінсоцполітика.

Хто матиме право на допомогу

Виплати призначаються:

особам з інвалідністю І–ІІІ групи;

сім’ям з дітьми до 18 років (або до 23 років, якщо діти навчаються);

сім’ям, у складі яких лише непрацездатні особи.

Які суми виплачуватимуть

Дорослі ВПО отримуватимуть 2000 грн щомісяця, а діти та люди з інвалідністю — 3000 грн.

Допомога нараховується на кожного члена родини, якщо середньомісячний дохід на людину не перевищує 9444 грн.

Нові правила

Постанова уряду передбачає низку змін у порядку нарахування виплат:

наявність депозиту понад 100 000 грн більше не заважає отримувати допомогу дітям-сиротам та дітям без батьківського піклування;

якщо працездатна особа, яка втратила право на допомогу, зареєструється безробітною чи знайде роботу, виплати відновлюються.

Продовження відбудеться автоматично. Додатково звертатися до органів соцзахисту не потрібно.

Нагадаємо, війна в Україні змусила мільйони людей переглянути свої фінансові звички. В умовах, коли більша частина бюджету йде на найнеобхідніше — житло й харчування, — питання про мінімально достатній дохід стає особливо гострим.

За офіційними даними, прожитковий мінімум 2025 року становить лише 3,5 тис. грн, але експерти сходяться на думці, що це не має нічого спільного з реальністю.