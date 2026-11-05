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Близько 20 млрд грн заблокованих казначейських платежів місцевих бюджетів становлять менш як 1% від передбачених на 2026 рік видатків на оборону та безпеку. Водночас уряд пояснює обмеження фінансування громад необхідністю першочергового забезпечення армії. Така риторика створює хибне протиставлення оборони та потреб місцевого самоврядування, тоді як затримки платежів уже загрожують роботі критичної інфраструктури та підготовці міст до зими. Про це йдеться в розслідуванні РБК-Україна «Бюджетна криза чи “ручник”: чому уряд блокує гроші громадам і чим це загрожує містам».

За даними РБК, на безпеку й оборону у 2026 році передбачено близько 2,8 трлн грн, тоді як сума заблокованих платежів місцевих бюджетів становить близько 20 млрд грн. Для окремих громад ці кошти критично важливі: від них залежить водопостачання, електроенергія, вивезення сміття, громадський транспорт і виплата зарплат працівникам комунальних підприємств.

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При цьому проблема полягає не лише у відсутності бюджетного ресурсу, а й у неможливості громад розпоряджатися власними коштами. За словами голови бюджетного комітету Верховної Ради Роксолани Підласи, на рахунках місцевих бюджетів накопичено близько 188 млрд грн.

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Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан повідомив РБК, що затримки платежів із власних рахунків муніципалітетів охопили всі громади без винятку. За його словами, роботи з підготовки до опалювального сезону в багатьох містах зупинилися ще в середині вересня.

«Роботи по підготовці до опалювального сезону були призупинені чи й зупинені в багатьох громадах в середині вересня, хоч багато муніципалітетів продовжували “під чесне слово” виконувати завдання, де це можливо. Але коли заблоковані навіть кошти кредитів, зокрема ЄБРР, якісно виконувати плани стійкості складно», — зазначив Слобожан.

Таким чином, затримки торкнулися навіть фінансування за кредитними програмами міжнародних фінансових установ. Уряд, за інформацією Асоціації міст України, застосовує ручний механізм регулювання платежів, які проводяться із затримкою приблизно на місяць.

Про ризики для критичної інфраструктури попередив і колишній голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

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«Блокування урядом коштів місцевих громад на рахунках Держказначейства матиме катастрофічні наслідки для критичної інфраструктури у всіх регіонах України. Це рішення може призвести до системного збою у підготовці об’єктів до опалювального сезону», — застеріг він.

Наслідки блокування вже відчувають міста. Зокрема, за словами міського голови Львова Андрія Садового, станом на 28 жовтня Казначейство не провело 4231 платіж Львівської громади на загальну суму 901,7 млн грн. Із цієї суми 554,1 млн грн — кошти бюджету розвитку.

«Гроші в міста є. Вони лежать на рахунках, але Казначейство не проводить платежі. Насамперед це впливає на людей, які виконують роботи для міста», — повідомив Садовий.

У Києві Казначейство майже на місяць заблокувало залучений містом кредит на 1 млрд грн. Це зупинило критично важливі закупівлі та роботи з підготовки столичної інфраструктури до зимових ризиків. У Дніпрі через двомісячні затримки зупинилися ремонти в будинках ОСББ, у Полтаві було заблоковано 127 млн грн, проблеми з оплатою комунальних робіт також виникли в Івано-Франківську та інших містах.

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За оцінкою експерта Центру економічної стратегії Богдана Слуцького, бюджетний розрив сформувався через три основні чинники: значні видатки на оборону, скорочення податкових надходжень через російські удари по підприємствах і затримки зовнішнього фінансування через невиконання частини реформ, погоджених із міжнародними партнерами.

Водночас через нестачу коштів уряд переніс на грудень 39 млрд грн капітальних видатків, запланованих на осінь. Йдеться, зокрема, про будівництво та реконструкцію лікарень, укриття в школах і медзакладах, захист енергетичної інфраструктури та соціальне житло. Частину цих проєктів до кінця року можуть не встигнути реалізувати.

Окремі питання виникають і до пріоритетів державних витрат. Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука звернув увагу на плани вилучити майже 22 млрд грн у громад на тлі збільшення на 6 млрд грн фінансування господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабміну. Загальні видатки на органи державної влади без силового блоку він оцінює у 83,3 млрд грн. Таку ситуацію Тука назвав «бюджетним бенкетом під час чуми».

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