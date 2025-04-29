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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Гроші
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Уряд ухвалив важливе рішення щодо тарифів на світло: як зміниться вартість

Українцям автоматично перерахують субсидії.

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Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Тариф на світло.

Тариф на світло. / © ТСН.ua

Кабмін встановив ціни на електроенергію для населення. В Україні до осені тарифи змінюватися не будуть.

Про це заяви прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За його словами, під час засідання 29 квітня уряд продовжить дію ПСО на електроенергію до кінця жовтня цього року.

"Це означає, що громадяни й надалі будуть оплачувати електрику за незмінним тарифом - 4,32 грн за кВт⋅год", - наголосив очільник уряду.

Своєю чергою, в пресслужбі Міненерго повідомили, нічний тариф для споживачів зі встановленим двозонним лічильником 2,16 грн за кВт⋅год також залишається чинним.

Прем’єр також повідомив, що в Україні майже 3 млн сімей отримують житлові пільги та субсидії. Вони від 1 травня у зв’язку із завершенням опалювального сезону вони будуть перераховані автоматично.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто з українців може заощадити на вартості електроенергії. Йдеться про споживачів, у помешканнях яких встановлені двозонні електролічильники.

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Дата публікації
Кількість переглядів
4858
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