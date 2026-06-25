Уряд уклав угоду зі Світовим банком на $3,39 млрд і обговорили спільний проєкт «Економіки майбутнього» — Свириденко

© Юлія Свириденко

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Про це повідомила Премʼєрка Юлія Свириденко з Гданську після зустрічі із Президентом Світового банку Аджеєм Бангою в Гданську, де проходить Конференція з відновлення України.

Кошти будуть спрямовані на підтримку макрофінансової стабільності України та фінансування пріоритетних видатків державного бюджету.

Угода передбачає, що 1,04 млрд доларів позики на політику розвитку, з яких 500 млн доларів забезпечені гарантією Великої Британії, ще 540 млн доларів — гарантією Японії; Ще 2,35 млрд доларів грантового фінансування від Фонду F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF.

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«Окремо з Аджаєм Бангою обговорили наступний етап партнерства. Працюємо разом над концепцією „Економіки майбутнього“ — довгостроковою стратегією, яка має визначити, якою буде українська економіка після завершення війни. Серед пріоритетів також — сучасна житлова політика. Масштабування доступної іпотеки та створення умов, щоб мільйони українців могли придбати власне житло, є одним із ключових елементів повернення людей додому. Окрему увагу приділили приватизації. Ми поділяємо підхід, що вона має бути поетапною, прозорою та максимально вигідною для держави, залучаючи стратегічних інвесторів і збільшуючи вартість українських активів, а не продаючи їх поспіхом», — написала Свириденко.

Раніше «Економіка майбутнього» була презентована Президентові України Володимиру Зеленському. Вона має визначити напрям на 10–15 років і стати сучасним аналогом плану Маршалла для України.

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