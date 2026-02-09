- Дата публікації
Уряд від 1 березня підвищує мінімальні виплати для родин загиблих і зниклих безвісти захисників та захисниць
Пенсійні виплати сім’ям загиблих та безвісти зниклих захисників збільшаться
Кабінет Міністрів України значно збільшив фінансову підтримку для сімей загиблих захисників і захисниць, а також воїнів, які зникли безвісти. Згідно з рішенням уряду, нові суми виплат почнуть нараховувати від 1 березня 2026 року.
Як зміняться виплати на одну особу
Для найближчих родичів встановлено новий мінімальний поріг допомоги. Тепер виплата не може бути меншою за 12 810 грн (замість нинішніх 7 800 грн) для кожного з таких членів родини:
Непрацездатні батьки.
Дружина або чоловік.
Одна дитина (якщо вона є єдиним отримувачем допомоги в сім’ї).
Виплати, якщо в родині кілька отримувачів
Якщо допомога призначається одночасно на двох чи більше членів сім’ї (наприклад, на кількох дітей або інших родичів-утриманців), то мінімальна сума на кожного з них зросте до 10 020 грн (замість нинішніх 6 100 грн). Важливо, батьки та подружжя завжди отримують по 12 810 грн, навіть якщо в родині багато претендентів на виплати.
Захист від інфляції та фінансування
Уряд також передбачив автоматичний захист цих грошей, починаючи від 1 березня 2027 року, виплати будуть щороку підвищуватися (індексуватися), щоб їх не «з’їдала» інфляція.
Міністр соціальної політики Денис Улютін запевнив, що всі необхідні кошти вже закладені в бюджет Пенсійного фонду на 2026 рік. Це гарантує, що підвищення відбудеться вчасно і в повному обсязі разом із загальною березневою індексацією пенсій.