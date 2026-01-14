Уряд взяв під контроль ціни на ліки – Свириденко пояснила, що зміниться

Ліки

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко наголосила на необхідності забезпечити доступність ліків для всіх громадян, особливо в умовах сильних морозів та перебоїв електропостачання через обстріли енергосистеми.

Про це Свириденко написала в Telegram.

“Ліки мають бути доступними для всіх, особливо в умовах холоду в домівках через обстріли енергосистеми та сильні морози”, – зазначила Свириденко.

Уряд доручив Міністерству охорони здоров’я та Держпродспоживслужбі постійно відстежувати ціни на лікарські засоби. У разі виявлення порушень щодо націнок Кабмін обіцяє реагувати і штрафувати такі аптеки та суб’єктів господарювання.

Для цього буде сформовано перелік лікарських засобів, за яким МОЗ спільно з Держлікслужбою здійснюватиме щотижневий моніторинг цін у аптеках та подаватиме звіти до Кабінету Міністрів.

Нагадаємо, раніше уряд розпочав масштабну реформу фармацевтичного ринку, спрямовану на зниження цін і забезпечення доступності медикаментів навіть у найскладніших умовах.

Одне з найреволюційніших рішень – дозвіл на роздрібну торгівлю безрецептурними ліками у приміщеннях автозаправних станцій (АЗС). Це зроблено для того, щоб українці мали доступ до необхідних препаратів навіть тоді, коли звичайні аптеки зачинені або не працюють через відсутність електроенергії, адже АЗС зазвичай забезпечені генераторами.