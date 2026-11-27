Бюджет України 2027 / © ТСН

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Доповнено додатковими матеріалами

У п’ятницю, 27 листопада, Кабінет міністрів ухвалив і підготував до направлення у Верховну Раду проєкт державного бюджету на 2027 рік, доопрацьований до другого читання. У головному фінансовому документі прибрали пропозицію про підвищення ставок ПДВ та акцизу, збільшили видатки на оборону, страхування воєнних ризиків і соціальні напрями.

Про ключові зміни повідомила голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа у Facebook.

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Підвищення ПДВ та акцизу прибрали, прибуток НБУ збільшили

За словами Підласої, однією з найсуттєвіших змін порівняно з редакцією першого читання стало вилучення пропозиції про підвищення ставок ПДВ та акцизу. Ця ініціатива не знайшла підтримки в парламенті.

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Водночас Національний банк перерахує до державного бюджету щонайменше 85 млрд грн прибутку. Це на 36,3 млрд грн більше, ніж планувалося до першого читання.

Власні доходи бюджету без урахування грантів загалом зменшилися на 49 млрд грн. Основними причинами стали вилучення прогнозованих 67 млрд грн від підвищення ПДВ та акцизу, а також майже 65 млрд грн, які раніше планували отримати завдяки детінізації на митниці.

Як пояснила Підласа, цього року митниця не змогла сукупно перевиконати план платежів, тому надходжень за цією статтею не було і не очікується. Якщо у 2027 році митні платежі все ж перевищать планові показники, додаткові кошти постфактум спрямують до програми оборонного резерву.

Водночас прогноз надходжень за окремими статтями збільшили:

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на 36,3 млрд грн — прибуток НБУ;

на 25,7 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

на 14 млрд грн — рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення;

на 2,1 млрд грн — ввізне мито.

Потреба України у міжнародному фінансуванні залишається незмінною — 52,6 млрд доларів. Додаткову допомогу від Європейського Союзу обсягом 45 млрд євро Україна зможе врахувати в бюджеті лише після офіційного рішення Європейської ради. За попередніми оцінками, це може статися у червні 2027 року.

На страхування воєнних ризиків передбачили 31 млрд грн

Однією з найбільших змін у видатковій частині стало суттєве збільшення фінансування страхування воєнних ризиків. Якщо під час першого читання на цю мету передбачали 1 млрд грн, то в доопрацьованому проєкті заклали вже 31 млрд грн.

Крім того, Міністерство економіки шукає серед міжнародних партнерів додаткові 2–3 млрд доларів на відповідні програми.

Також у бюджеті передбачили можливість компенсувати воєнні ризики власникам, операторам і фрахтувальникам суден.

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На ЗСУ та Резервний фонд додали мільярди гривень

Серед найбільших змін у видатках, які перелічила Підласа, — додаткове фінансування оборони та інших державних потреб.

Зокрема, порівняно з редакцією першого читання передбачено:

+30 млрд грн — на страхування воєнних ризиків;

+20,4 млрд грн — на забезпечення Збройних сил України, переважно грошове забезпечення військовослужбовців. Збільшення стало можливим завдяки більшим надходженням від військового ПДФО, військового збору та імпортного ПДВ на посилки;

+13,4 млрд грн — до Резервного фонду, загальний обсяг якого тепер становитиме 105 млрд грн;

+2 млрд грн — на озброєння для ЗСУ;

+536 млн грн — на доплати працівникам паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та залізниці, які ліквідовують аварії після російських обстрілів.

Збільшили фінансування освіти, науки та підтримки ветеранів

У доопрацьованому проєкті бюджету також передбачили додаткові кошти на освіту, наукову діяльність, соціальну підтримку та аграрний сектор.

Зокрема:

+2 млрд грн — на пілотний проєкт реформування оплати праці вчителів. Участь шкіл у ньому буде добровільною;

+1,3 млрд грн — на субвенцію для облаштування укриттів у школах і дитячих садках;

+1 млрд грн — на CampeX, спільну ініціативу Міністерства освіти і науки та Світового банку зі створення мережі кампусів досконалості на базі державних університетів;

+970,7 млн грн — для наукових установ Національної академії наук;

+801,9 млн грн — на підтримку ветеранів та їхніх родин;

+717 млн грн — на забезпечення житлом дітей-сиріт;

+800 млн грн — на підтримку аграріїв, зокрема 600 млн грн для сільськогосподарських товаровиробників та 200 млн грн на кредити для фермерів;

+450 млн грн — на закупівлю ліків.

Окремо Підласа повідомила про зміни у фінансуванні освітньої субвенції. Вперше за багато років її розподілили безпосередньо в додатку до закону про державний бюджет — на період із січня до серпня 2027 року. Кошти на решту року розподілятиме уряд окремим рішенням.

Залишки освітньої субвенції за 2026 рік також розподілятиме Кабмін. З них 500 млн грн спрямують на енергонезалежність закладів фахової передвищої та вищої освіти, 400 млн грн — на гуртожитки й пансіони шкіл із проживанням, а решту використають на оперативні потреби освітньої галузі.

Змінили умови підтримки бізнесу та аграріїв

Уряд також переглянув окремі програми підтримки економіки.

Зокрема, 2027 року виплати за програмою «Національний кешбек» не здійснюватимуть коштом програми підтримки бізнесу. Водночас держава погасить заборгованість за травень-грудень 2026 року.

Також збільшили рівень державної компенсації витрат на будівництво та реконструкцію тваринницьких ферм. Тепер держава відшкодовуватиме до 75% їхньої вартості замість нинішніх 50%.

Прив’язка виплат до прожиткового мінімуму

Серед доручень Кабінету міністрів на 2027 рік — переглянути всі закони, в яких інші величини розраховуються залежно від прожиткового мінімуму або мінімальної заробітної плати.

За словами Підласої, надалі такі показники мають відв’язати від цих величин. Це дозволить підвищувати прожитковий мінімум і мінімальну зарплату без ризику автоматичного збільшення зарплат в органах державної влади.

Крім того, уряд доручив сам собі оптимізувати чисельність працівників органів виконавчої влади.

Рекордне фінансування безпеки й оборони

Згодом прем’єр-міністр України Сергій Корецький у своєму Telegram-каналі наголосив, що у проєкті державного бюджету України на 2027 рік передбачили майже 5 трлн грн на безпеку й оборону. Це рекордний обсяг фінансування за весь час повномасштабної війни — близько 43% ВВП країни. Крім того, уряд додатково заклав 20,4 млрд грн на грошове забезпечення військовослужбовців.

Корецький наголосив, що повна очікувана вартість війни суттєво перевищує суму, закладену в державному бюджеті. Частину оборонних видатків планують покривати коштом Ukraine Support Loan від Європейського Союзу, однак Україна розраховує також на пряму позабюджетну технічну та військову допомогу партнерів.

За оцінкою прем’єра, навіть за умови надходження коштів за всіма вже підтвердженими фінансовими програмами, зокрема USL, Ukraine Facility, прямої допомоги МВФ та інших партнерів, а також попередньо підтвердженої військової допомоги, залишається 70 млрд євро непокритих потреб.

Із цієї суми 30 млрд євро необхідні для покриття прямого бюджетного дефіциту, ще 40 млрд євро — для потреб Сил оборони.

Корецький зазначив, що українські партнери розуміють ці потреби, а президент досяг попередніх домовленостей про фінансування їхньої основної частини. Тепер органи державної влади мають забезпечити реалізацію цих домовленостей.

Державні інвестиції зростуть майже на 7 млрд грн

Окрім оборонних потреб, уряд передбачив збільшення державних інвестицій майже на 7 млрд грн. За словами Корецького, додаткові кошти спрямують, зокрема, на освіту, науку, культуру та спорт.

Також збільшать фінансування підтримки ветеранів, облаштування укриттів, наукових і медичних проєктів.

Окремо Корецький повідомив про збільшення ресурсу місцевих бюджетів на 18,5 млрд грн порівняно з показниками першого читання. Загалом він становитиме понад 1 трлн грн.

Прем’єр наголосив, що попереду ще робота з народними депутатами та міжнародними партнерами, аби забезпечити повне фінансування бюджету й залучити необхідну пряму матеріальну та військову допомогу.

Коли Бюджет-2027 розгляне парламент

За словами голови бюджетного комітету, засідання комітету Верховної Ради з питань бюджету щодо доопрацьованого проєкту очікується наприкінці наступного тижня.

Голосування за державний бюджет на 2027 рік у сесійній залі парламенту за планом має відбутися 9 грудня.

Нагадаємо, раніше у Нацбанку повідомили, що дефіцит державного бюджету України без урахування міжнародних грантів у його доходах становитиме близько 35% ВВП за підсумками цього року та збільшиться до 37% ВВП 2027 року. 2028 року він має скоротитися до 20% ВВП.

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