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ТСН у соціальних мережах

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Урізання найбільших пенсій: міністерка соцполітики розповіла деталі

Такі обмеження не стосуються військових, які брали участь у бойових діях, і пенсій родин загиблих захисників.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Оксана Жолнович

Міністерка соцполітики Оксана Жолнович

Від січня Міністерство соцполітики запровадило обмеження на надвисокі пенсії — застосувало коефіцієнти до частини виплат, які перевищують 23 610 гривень. Це рішення стосується лише дуже великих пенсій і не зачіпає страхову частину, яку людина заробила своїми внесками.

Важливо: такі обмеження не стосуються військових, які брали участь у бойових діях, і пенсій родин загиблих захисників. Про це повідомила міністерка соцполітики Оксана Жолнович в інтерв’ю для OBOZ.UA.

«Мета — зробити систему справедливішою і зменшити розрив між пенсіями, які призначаються за спеціальними законами, і тими, що обчислені за загальними правилами», — пояснила вона.

Уже в січні, за словами Жолнович, це дозволило зменшити навантаження на Пенсійний фонд на майже 120 мільйонів гривень, а за рік ми отримаємо ресурс у понад мільярд гривень. Ці кошти підуть на виконання зобов’язань перед усіма пенсіонерами.

Міністерка соцполітики зазначила, що на сьогодні найбільша пенсія в Україні становить 51 042 грн.

Раніше ми писали, коли військові можуть звернутися за перерахунком пенсій.

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