Урожай згорів від спеки: скільки коштуватиме картопля взимку в Україні

Цьогорічний врожай картоплі в Україні постраждав від спеки / © Credits

Реклама

У грудні–лютому український ринок відчує гострий дефіцит якісної товарної картоплі, через що ціни на неї зростуть на 25–40%. Таке стрімке подорожчання провокують літня спека під час дозрівання бульб та глобальна нестача професійних потужностей для тривалого зберігання врожаю у фермерів.

Про це розповіла директорка з розвитку Української плодоовочевої асоціації (УПОА) та керівниця сайту Міжнародної інформаційно-аналітичної платформи EastFruit Катерина Звєрєва в інтерв’ю Delo.ua.

Реклама

Вплив спеки та нерівномірний урожай

Звєрєва зазначає, що критичний період формування бульб припав на хвилі дуже високих температур та дефіцит вологи. Стовпчики термометрів тривалий час трималися понад +35–37 °C, тому рослини витрачали воду переважно на охолодження та транспірацію. Це значно сповільнило загальний приріст врожаю на полях.

Реклама

Водночас експертка радить не поспішати із заявами про втрату 30% врожаю у національному масштабі. На полях із правильними сортами, якісним насіннєвим матеріалом та своєчасним зрошенням фермери отримали цілком прийнятні результати.

«Тому врожай 2026 року, найімовірніше, буде слабшим за дуже вдалий для багатьох виробників 2025 рік, але говорити сьогодні про загальнонаціональне падіння на третину передчасно», — заявила Звєрєва.

Чому восени дешево, а навесні — імпорт

Восени покупці не відчують справжнього дефіциту картоплі, адже в період масового збирання пізніх сортів ринок традиційно отримує максимальну пропозицію. Через відсутність сучасних сховищ багато виробників швидко реалізовують свою продукцію просто з поля, що тимчасово знижує відпускні ціни. Проте вже наприкінці осені та взимку з прилавків поступово зникне продукція від господарств без професійних умов зберігання.

Тому у другій половині сезону, особливо навесні 2027 року, Україна гостро відчує нестачу якісної товарної картоплі певних калібрів і сортів. Експерти виділяють три головні структурні проблеми українського аграрного сектору, які провокують такі масштабні цінові коливання:

Реклама

Гострий дефіцит сучасних сховищ виступає головним фактором національної цінової волатильності та змушує виробників продавати врожай у період найнижчих цін.

Слабка переробна галузь призводить до того, що Україна щороку витрачає понад 1 мільярд гривень на імпорт приблизно 20–30 тисяч тонн готової замороженої картоплі фрі.

Відсутність гарантованого доступу до систем зрошення робить промислове вирощування овочів практично неможливим.

Саме нестача придатних для тривалого зберігання запасів кардинально змінить ситуацію на ринку. Наприкінці зими та навесні постачальники почнуть масово імпортувати товарну картоплю для задоволення потреб українських споживачів.

Нагадаємо, картопля в Україні зараз коштує в середньому на 37% дешевше, ніж торік. Аналітики пояснили, чому ціни падають і чи є передумови для їхнього зростання.

Новини партнерів

Новини партнерів