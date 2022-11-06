Урсула фон дер Ляєн поспілкувалась зі Зеленським: ЄС пообіцяв виділити Україні 18 млрд євро

Також очільниця Єврокомісії та український президент обговорили дії Ірану, який постачає РФ зброю.

У неділю, 6 листопада, п резидентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн поспілкувалась з президентом України Володимиром Зеленським. ЄС пообіцяв виділити Україні в 2023 році 18 млрд євро фінансової допомоги.

Про це йдеться на офіційному сайті Європейського союзу.

"Президентка фон дер Ляєн повідомила президента Зеленського, що цього тижня вона запропонує значний фінансовий пакет від ЄС у розмірі до 1,5 млрд євро на місяць, що на загальну суму становить до 18 млрд євро, що значною мірою сприятиме покриттю потреб України у фінансуванні на 2023 рік", - йдеться у повідомленні.

Урсула фон дер Ляєн наголосила, що ЄС продовжуватиме підтримувати Україну в протистоянні російські агресії. Також президентка Єврокомісії обговорила з українським лідером експорт зерна з України, посилення санкції проти Росії та відповідь Ірану через постачання агресору зброї.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що він з Урсулою фон дер Ляєн обговорював макрофінансову допомогу Україні.

"Крім того, поспілкувалися про важливість продовження зернової ініціативи для продовольчої безпеки світу, а також про посилення санкцій і протистояння діям Ірану, який підтримує агресію проти нашої країни", - написав Зеленський.

Допомога Європейського союзу Україні

ЄС підтримує Україну у війні проти російських окупантів. 1 листопада Єврокомісія ухвалила виділення Україні 25,5 млн євро на підтримку енергосистеми, а також передачу енергообладнання.

Видання Politico повідомляло, що країни Європейського союзу розглядають три варіанти, за допомогою яких буде здійснюватися фінансова допомога Україні на період російської агресії.

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