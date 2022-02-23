Уряд Австралії запроваджує економічні санкції проти восьми росіян і банків

Уряд Австралії запроваджує економічні санкції проти восьми росіян і банків

Обмеження також будуть стосуватися "ЛДНР".

Уряд Австралії запроваджує економічні санкції щодо Росії після того, як країна визнала "незалежність" "ЛДНР".

Про це заявивив прем'єр-міністр Скотт Моррісон, пише ABC News.

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"Вторгнення в Україну фактично вже почалося. Росія зараз на піку готовності завершити повномасштабне вторгнення в Україну", - сказав Моррісон.

Зокрема, обмежувальні заходи торкнуться окремих громадян. Йдеться про вісім осіб, яким буде заборонено в'їзд до країни. Це члени Ради Безпеки Російської Федерації - групи вищих державних чиновників і глав оборони.

"Також буде заборонено будь-які фінансові операції, пов'язані з австралійськими структурами та організаціями. Санкції стосуватимуться одного державного банку Росії та банків, пов'язані з оборонною та військовою промисловістю", - сказав Моррісон.

Канберра також запровадить "сильні" економічні санкції проти ОРДЛО. Санкції спрямовані на транспорт, енергетику, телекомунікації, запаси нафти, газу та корисних копалин, сказав Моррісон.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін своїм указом визнав самопроголошені "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР". Крім того, Путін розпорядився запровадити війська на територію ОРДЛО.

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