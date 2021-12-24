Уряд планує встановити максимальні націнки на хліб та інші соціальні продукти

Через суттєве подорожчання цін на газ збільшується собівартість продукції хлібопекарень.
У зв'язку із суттєвим зростанням цін на газ у Кабміні планують запровадити механізми підтримки виробників соціальних продуктів, зокрема хлібопекарень, а також встановити максимальні націнки на їхню продукцію.
Про це у п’ятницю, 24 грудня, повідомив на брифінгу прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, виробники розглядають питання про підвищення цін на продукцію через світову кризу та зростання вартості енергоносіїв. З цього приводу уряд має намір зробити пропозиції представникам цього бізнесу.
“Ми проводимо консультації безпосередньо з бізнесом для того, щоб зрозуміти потребу і рівень такої підтримки", - пояснив Шмигаль.
Пропозиції уряду будуть полягати не тільки у захисті виробників, але й споживачів.
"Будемо розглядати можливість запровадження відповідних націнок на соціальні продукти харчування, зокрема, соціальний хліб", - уточнив прем’єр-міністр.
Ймовірно, Кабмін запропонує виробникам соціальних продуктів прямі дотації або спеціальні ціни на енергоносії.
Нагадаємо, на українських ринках і в магазинах перед новорічними святами здорожчають продукти.
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