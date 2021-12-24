Уряд планує встановити максимальні націнки на хліб та інші соціальні продукти

Уряд планує встановити максимальні націнки на хліб та інші соціальні продукти

Через суттєве подорожчання цін на газ збільшується собівартість продукції хлібопекарень.

У зв'язку із суттєвим зростанням цін на газ у Кабміні планують запровадити механізми підтримки виробників соціальних продуктів, зокрема хлібопекарень, а також встановити максимальні націнки на їхню продукцію.

Про це у п’ятницю, 24 грудня, повідомив на брифінгу прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, виробники розглядають питання про підвищення цін на продукцію через світову кризу та зростання вартості енергоносіїв. З цього приводу уряд має намір зробити пропозиції представникам цього бізнесу.

“Ми проводимо консультації безпосередньо з бізнесом для того, щоб зрозуміти потребу і рівень такої підтримки", - пояснив Шмигаль.

Пропозиції уряду будуть полягати не тільки у захисті виробників, але й споживачів.

"Будемо розглядати можливість запровадження відповідних націнок на соціальні продукти харчування, зокрема, соціальний хліб", - уточнив прем’єр-міністр.

Ймовірно, Кабмін запропонує виробникам соціальних продуктів прямі дотації або спеціальні ціни на енергоносії.

Нагадаємо, на українських ринках і в магазинах перед новорічними святами здорожчають продукти.

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