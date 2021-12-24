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Уряд планує встановити максимальні націнки на хліб та інші соціальні продукти

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Уряд планує встановити максимальні націнки на хліб та інші соціальні продукти

pixabay.com

Через суттєве подорожчання цін на газ збільшується собівартість продукції хлібопекарень.

У зв'язку із суттєвим зростанням цін на газ у Кабміні планують запровадити механізми підтримки виробників соціальних продуктів, зокрема хлібопекарень, а також встановити максимальні націнки на їхню продукцію.

Про це у п’ятницю, 24 грудня, повідомив на брифінгу прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, виробники розглядають питання про підвищення цін на продукцію через світову кризу та зростання вартості енергоносіїв. З цього приводу уряд має намір зробити пропозиції представникам цього бізнесу.

“Ми проводимо консультації безпосередньо з бізнесом для того, щоб зрозуміти потребу і рівень такої підтримки", - пояснив Шмигаль.

Пропозиції уряду будуть полягати не тільки у захисті виробників, але й споживачів.

"Будемо розглядати можливість запровадження відповідних націнок на соціальні продукти харчування, зокрема, соціальний хліб", - уточнив прем’єр-міністр.

Ймовірно, Кабмін запропонує виробникам соціальних продуктів прямі дотації або  спеціальні ціни на енергоносії.

Нагадаємо, на українських ринках і в магазинах перед новорічними святами здорожчають продукти.

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