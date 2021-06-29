Ціну електроенергії для українців поки не підвищать: рішення уряду

Ціну електроенергії для українців поки не підвищать: рішення уряду

Вартість залишиться такою ж як і була.

Кабмін подовжив дію фіксованої ціни на електрику для населення в розмірі 1,68 грн за кВт-год до 1 серпня 2021 року.

Відповідну постанову опубліковано на Урядовому порталі 29 червня.

Варто зазначити, що чинний тариф – 1,68 гривні за кіловат-годину мав діяти лише до кінця червня і експерти припускали, що від 1 липня ціни на електрику можуть зрости. Але уряд вирішив залишити нинішню вартість ще на місяць - до 1 серпня.

Таким чином, уряд вніс зміни до постанови Кабміну №483 від 5 червня 2019 року "Про затвердження Положення про покладання спеціальних обов'язків (ПСЗ) на учасників ринку електричної енергії для забезпечення суспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії", продовживши чинну редакцію ще на місяць.

Раніше цього вимагали і у Міненерго України - там виступили за подовження терміну дії чинної моделі покладання спеціальних обов'язків на ринку електроенергії для населення до 1 серпня. Все це для того, аби захистити соціально вразливі верстви населення і забезпечити підприємствам можливість для модернізації виробничих потужностей та стабільної роботи.

Нагадаємо, 28 квітня Кабінет міністрів ухвалив рішення про ще одне продовження дії фіксованої ціни на електроенергію для населення у розмірі 1,68 грн за кВт-год до 30 червня 2021 року.

Як повідомлялося, Верховна Рада 13 квітня не підтримала повернення до пільгового тарифу на електроенергію. Йшлося про тариф на рівні 0,9 грн за кВт год. Також Рада відмовилася поновити пільгові 100 кВт год, у межах яких застосовуватиметься зазначений тариф.

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