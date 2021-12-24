Уряд розробляє механізм, який дозволить не піднімати ціни на хліб та інші соціальні продукти

Уряд розробляє механізм, який дозволить не піднімати ціни на хліб та інші соціальні продукти

Найближчим часом уряд представить свої пропозиції.

Кабінет міністрів розробляє план підтримки вітчизняних виробників продуктів харчування соціального призначення, зокрема хліба.

Про це йшлося під час наради щодо впливу енергетичної кризи у Європі на українську харчову промисловість під керуванням президента України Володимира Зеленського.

За словами очільника уряду Дениса Шмигаля, найближчими днями Кабмін повідомить про відповідні пропозиції.

"У зв’язку з тим, що ціни на газ у світі продовжують аномально зростати, уряд за дорученням президента Володимира Зеленського розробляє механізми підтримки українських хлібопекарів, а також українських виробників соціальних продуктів харчування", – сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу за підсумками наради.

За словами очільника уряду, через світову кризу газопостачання українські виробники розглядають питання підвищення цін на свою продукцію.

Шмигаль зазначив, що однією із пропозицій є запровадження відповідних націнок на соціальні продукти харчування, зокрема соціальний хліб. "Будемо розглядати можливість прямих дотацій або спеціальних цін для виробників соціальних продуктів, соціального хліба", – зазначив Прем’єр-міністр.

Наразі тривають консультації з бізнесом для розрахунку потреб та рівня необхідної підтримки з боку держави.

Нагадаємо, на українських ринках і в магазинах перед новорічними святами здорожчають продукти.

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