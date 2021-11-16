Уряд розширив перелік українців, які зможуть отримати субсидії: що змінилося

Зміни стосуються українців, які проживають на лінії зіткнення.
Кабінет Міністрів розширив перелік осіб, яким будуть призначати житлові субсидії.
Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.
Зокрема, зміни стосуються українців, які проживають на лінії зіткнення. Для цієї категорії населення розмір субсидій суттєво збільшать.
Зміниться розмір допомоги для людей, які внаслідок агресії РФ залишилися без газу й використовують побутові електроприлади для обігріву домівок. Виплати будуть нараховувати з урахуванням соціальних нормативів споживання електроенергії, які передбачені для електроопалення.
"Сам розмір субсидії для них суттєво збільшиться, що забезпечить надання допомоги на оплату послуг, зокрема, електроенергії, у достатньому розмірі", - йдеться у повідомленні міністерстві.
Для призначення субсидії потрібні: акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства, а також підтвердження органу місцевого самоврядування про відсутність тепло- або газопостачання.
Допомогу від держави можна отримати також у таких випадках:
- якщо у власності є саморобний транспортний засіб або мотоцикл вартістю менше ніж 4 мінімальні зарплати (тобто 26 тисяч гривень). Крім того, вони мають мати не більше 5 років;
- якщо відсутні доходи через перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку (за висновком лікаря);
- у разі придбання житла за гроші, виділені з державного чи місцевого бюджетів.
Зазначається, під час визначення права осіб на отримання житлової субсидії не враховуватимуться житлові приміщення, які розташовані у селищах міського типу, а також ті, на які оформлено заповіт.
Як повідомлялося, близько 200 тисяч домогосподарств позбавили субсидій. Серед найбільш поширених причини у відмові були депозитні збереження на суму понад 100 тисяч гривень, більше двох житлових приміщень у власності, а також члени родини, які не працюють.
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