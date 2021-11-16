Уряд розширив перелік українців, які зможуть отримати субсидії: що змінилося

Уряд розширив перелік українців, які зможуть отримати субсидії: що змінилося

Зміни стосуються українців, які проживають на лінії зіткнення.

Кабінет Міністрів розширив перелік осіб, яким будуть призначати житлові субсидії.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.

Зокрема, зміни стосуються українців, які проживають на лінії зіткнення. Для цієї категорії населення розмір субсидій суттєво збільшать.

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Зміниться розмір допомоги для людей, які внаслідок агресії РФ залишилися без газу й використовують побутові електроприлади для обігріву домівок. Виплати будуть нараховувати з урахуванням соціальних нормативів споживання електроенергії, які передбачені для електроопалення.

"Сам розмір субсидії для них суттєво збільшиться, що забезпечить надання допомоги на оплату послуг, зокрема, електроенергії, у достатньому розмірі", - йдеться у повідомленні міністерстві.

Для призначення субсидії потрібні: акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства, а також підтвердження органу місцевого самоврядування про відсутність тепло- або газопостачання.

Допомогу від держави можна отримати також у таких випадках:

якщо у власності є саморобний транспортний засіб або мотоцикл вартістю менше ніж 4 мінімальні зарплати (тобто 26 тисяч гривень). Крім того, вони мають мати не більше 5 років;

якщо відсутні доходи через перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку (за висновком лікаря);

у разі придбання житла за гроші, виділені з державного чи місцевого бюджетів.

Зазначається, під час визначення права осіб на отримання житлової субсидії не враховуватимуться житлові приміщення, які розташовані у селищах міського типу, а також ті, на які оформлено заповіт.

Як повідомлялося, близько 200 тисяч домогосподарств позбавили субсидій. Серед найбільш поширених причини у відмові були депозитні збереження на суму понад 100 тисяч гривень, більше двох житлових приміщень у власності, а також члени родини, які не працюють.

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