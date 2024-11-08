Уряд схвалив проєкт Державного бюджету на 2025 рік до другого читання: що змінилося

У п'ятницю, 8 листопада, уряд затвердив проєкт Держбюджету на 2025 рік до другого читання.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Попри внесення певних змін, головний пріоритет залишився незмінним — оборона, обороноздатність та безпека України. На ці потреби пропонуємо виділити 2 трлн 225 млрд грн. Всі кошти українських платників податків підуть виключно на забезпечення Сил безпеки й оборони, на виготовлення та закупівлю нової зброї, дронів та техніки", – наголосив прем'єр.

Він додав, що серед пріоритетів бюджету залишається соціальна сфера, освіта та медицина.

До другого читання видатки бюджету збільшили на 50 млрд грн. Зокрема:

24 млрд грн – на освіту, з них 12 млрд підуть на доплати вчителям та ще 12 млрд на інвестиційні проєкти в освітній сфері;

6,3 млрд грн – на медицину;

5 млрд грн – на підтримку ветеранів;

12,6 млрд грн – але на ремонт ділянок доріг, важливих для оборони та функціонування економіки держави.

Прем'єр додав, що при цьому дорожній фонд загалом у 2025 році фінансуватися не буде. Водночас у бюджеті передбачені витрати на подальшу роботу програми "єВідновлення" і її фінансування у повному обсязі.

"Цей проєкт бюджету відповідає на головні виклики, які стоять перед нашою державою. Це наша гарантія, що Україна матиме необхідні ресурси, аби вистояти, перемогти й стати ще сильнішою", – зазначив Денис Шмигаль.

Про затвердження проєкту Держбюджету та його подальшу долю також повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Як ви вже бачили в новинах, Уряд схвалив проєкт Бюджету на 2025 і зараз передасть його в Раду. Далі на наступному тижні його розглянуть депутати Комітету (скоріш за все) і ще через тиждень (на найближчому пленарному) з 19 листопада приймуть в цілому. Таким чином норма Регламенту про прийняття Бюджету до 20 листопада буде виконана", – пояснив нардеп.

Нагадаємо, проєкт держбюджету на 2025 рік у першому читанні підтримали 247 народних депутатів. За словами нардепа Ярослава Железняка, законодавці "не змінили жодної правки, окрім правки по зарплатам прокурорів".

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