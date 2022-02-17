Уряд створив фонд гарантування кредитів для фермерів: що отримають аграрії

На держгарантії зможуть розраховувати господарства, які обробляють до 500 гектарів землі.
Уряд створив фонд гарантування кредитів для фермерів і визначив його статутний капітал - 200 мільйонів гривень.
Про те, що отримають аграрії, розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 17 лютого.
Так, зазначається, що на держгарантії зможуть розраховувати дрібні та середні фермерські господарства, що обробляють до п'ятисот гектарів землі. Учасниками фонду можуть бути міжнародні фінансові організації та інші юридичні особи. Водночас обсяг гарантій становитиме до 50% непогашеної суми основного боргу та термін дії кредитного договору - не більше як 10 років.
Нагадаємо, 30 листопада 2021 року Верховна Рада України ухвалила новий "ресурсний" закон, який від 1 січня 2022 року він набрав чинності. Згідно з ним, запровадили нову систему оподаткування сільгоспвиробників і ввели поняття "мінімальне податкове зобов’язання". Тобто, власник сільгоспземлі повинен сплачувати до держбюджету 5% на рік від вартості землі.
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