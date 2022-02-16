Уряд ухвалив постанову про підвищення пенсій з 1 березня: кому і на скільки

Уряд ухвалив постанову про підвищення пенсій з 1 березня: кому і на скільки

Підвищені пенсії отримають понад 10 млн українців.

У середу, 16 лютого, на засіданні Кабінету міністрів було затверджено постанову „Про індексацію пенсій та заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2022 році”.

Про це повідомили у пресслужбі Мінсоцполітики.

Метою цієї постанови є підвищення рівня пенсійного забезпечення та соціального захисту найбільш вразливих верств населення - осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, багатодітних сімей. Рішення передбачає перерахунок пенсій із застосуванням збільшеного на 14% показника середньої заробітної плати, який враховується для обчислення пенсії.

У результаті підвищені пенсії отримає понад 10 млн українців, з яких 8 млн - підвищені страхові пенсії, які призначені до 2019 року. Середній розмір підвищення складе близько 360 гривень, найменший - 100 гривень.

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Для людей з інвалідністю з числа потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС середній розмір підвищення пенсій складе близько 1 100 гривень.

Із застосуванням цього показника збільшуються також пенсії військовим. Це нововведення торкнеться пів мільйона одержувачів, середній розмір підвищення складе 705 гривень.

Будуть підвищені також щомісячні компенсаційні виплати, які виплачуються додатково до пенсії - для людей віком понад 75 років. Це торкнеться 2,2 мільйонів людей. Особи віком 80+ отримають 570 гривень замість 500, а особи віком 75-80 років - 456 гривень замість 400.

Страхові пенсії для 1 мільйона українців не підпадали під індексацію, оскільки були призначені протягом трьох останніх років. Для таких людей з 1 березня 2022 року встановлено щомісячну доплату 135 гривень. Це додатково до 100 гривень, які вже були встановлені в минулому році на підставі рішення Уряду з 2021 року.

В результаті прийняття постанови на 19% (або 366 гривень) вищою за прожитковий мінімум буде мінімальна пенсійна виплата для пенсіонерів у віці від 60 до 65 років, з повним страховим стажем (30/35 років, відповідно, для жінок та для чоловіків), а також для людей з інвалідністю І групи, які отримують пенсію.

На 9% (або 166 гривень) вищою за прожитковий мінімум буде мінімальна виплата для:

непрацюючих осіб, які отримують мінімальну пенсію;

одержувачів державної соціальної допомоги особам з інвалідністю, у тому числі з дитинства та дітям з інвалідністю:

одержувачів допомоги особам, які не мають права на пенсію.

Також збільшено на 24% (або 400 гривень) розмір допомоги на третю та кожну наступну дитину до досягнення нею 6-річного віку.

Нагадаємо, Верховна Рада 15 лютого ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт, який передбачає щорічну індексацію пенсій 1 березня призначених за "спеціальними" програмами. Зокрема йдеться про військовослужбовців та держслужбовців.

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