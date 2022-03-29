Уряд ухвалив важливі рішення щодо переселенців та шахтарів — Зеленський

Уряд ухвалив важливі рішення щодо переселенців та шахтарів — Зеленський

На виплату зарплати шахтарям спрямовано 426 млн гривень.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про важливі рішення уряду для підтримки переселенців із зони бойових дій та українських шахтарів.

Про це він говорив під час звернення у вівторок, 29 березня.

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За словами глави держави, цього дня урядовці розширили програму допомоги тим установам, які підтримують переселенців із районів бойових дій.

“Інше важливе рішення – спрямували 426 мільйонів гривень для виплати зарплати шахтарям”, - повідомив президент.

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Нагадаємо, український уряд запустив програму допомоги українцям, які стали вимушеними переселенцями через війну з російськими окупаційними військами. Держава буде виплачувати кошти українцям, які були змушені покинути свій дім.

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