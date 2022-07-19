Уряд виділив 500 млн грн на відновлення інфраструктури у областях, які постраждали внаслідок війни

Це кошти держави в рамках спільного з ЄБРР проєкту.

Кабінет Міністрів перерозподілив 500 млн грн на відновлення інфраструктури в областях, які постраждали через бойові дії.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, 19 липня.

"Маємо також рішення про перерозподіл 500 млн грн на відновлення та відбудову пошкодженої інфраструктури в регіонах, які постраждали від війни. Це кошти держави в рамках спільного з ЄБРР проєкту", - сказав він.

Шмигаль також зазначив, що загальна сума на відновлення регіонів, яку виділив уряд від початку війни, вже становить 3 млрд грн.

Нагадаємо, Шмигаль розповів, чи "світять" українцям субсидії на компослуги.

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