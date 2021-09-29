Уряд виділив додаткові 205 млн грн на доплати медикам, що борються з COVID-19

Уряд виділив додаткові 205 млн грн на доплати медикам, що борються з COVID-19

За останню добу від коронавірусу померло 217 людей. Це найвищий показник смертності від COVID-19 в Україні від весни.

В НАН прогнозують, що ситуація з коронавірусом і далі буде погіршуватися, і вже сьогодні в Україні зростає кількість хворих. Саме тому доплати медикам є важливими для країни.

Про це стало відомо під час засідання уряду 29 вересня.

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"Під час засідання ми підтримали рішення про виділення додаткових доплат медичним та іншим працівникам лабораторних підрозділів МОЗ, які мають безпосереднє відношення до боротьби з COVID-19", - зазначив очільник уряду Денис Шмигаль.

В уряді акцентують: це нагальна потреба, враховуючи високу навантаженість на лабораторні центри, які наразі працюють практично цілодобово.

Нагадаємо, в Україні очікують різке зростання захворюваності на коронавірус. Уже в жовтні добова кількість захворілих буде перевищувати 10 тисяч.

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