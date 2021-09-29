Уряд виділив додаткові 205 млн грн на доплати медикам, що борються з COVID-19

За останню добу від коронавірусу померло 217 людей. Це найвищий показник смертності від COVID-19 в Україні від весни.
В НАН прогнозують, що ситуація з коронавірусом і далі буде погіршуватися, і вже сьогодні в Україні зростає кількість хворих. Саме тому доплати медикам є важливими для країни.
Про це стало відомо під час засідання уряду 29 вересня.
"Під час засідання ми підтримали рішення про виділення додаткових доплат медичним та іншим працівникам лабораторних підрозділів МОЗ, які мають безпосереднє відношення до боротьби з COVID-19", - зазначив очільник уряду Денис Шмигаль.
В уряді акцентують: це нагальна потреба, враховуючи високу навантаженість на лабораторні центри, які наразі працюють практично цілодобово.
Нагадаємо, в Україні очікують різке зростання захворюваності на коронавірус. Уже в жовтні добова кількість захворілих буде перевищувати 10 тисяч.