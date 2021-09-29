Уряд виділив кошти на грошову винагороду олімпійців за 4, 5 і 6 місця

Уряд виділив кошти на грошову винагороду олімпійців за 4, 5 і 6 місця

Держава підтримає українських олімпійців.

Уряд ухвалив рішення про підтримку спортсменів, які змагалися на Олімпійських іграх у Токіо, але не здобули медалей. Державну грошову винагороду отримають 25 українських олімпійців, що посіли 4, 5 і 6 місця, та їхні тренери.

Про це стало відомо під час засідання уряду 29 вересня.

За 4 місце спортсмени отримають 200 тисяч гривень. За 5 місце - 140 тисяч, а за 6 місце - 100 тисяч гривень.

Крім того, для тренерів, які готують українську збірну до зимових Олімпійських ігор в Пекіні у 2022 році, буде призначено 12 стипендій Кабінету Міністрів. Розмір такої стипендії складатиме понад 40 тисяч гривень.

Нагадаємо, уряд виділяє додаткові 395 млн грн на забезпечення ліжок киснем. В НАН України прогнозують, що ситуація з коронавірусом і далі буде погіршуватися.

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