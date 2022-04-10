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Уряд виділив мільярд гривень на відбудову знищених Росією територій: на що витрачатимуть гроші

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Уряд виділив мільярд гривень на відбудову знищених Росією територій: на що витрачатимуть гроші

gettyimages.com

Кошти будуть спрямовані на ремонт інженерних мереж і систем для відновлення тепла, газу, води, електроенергії.

Кабінет міністрів України виділив мільярд гривень на відбудову звільнених від російських окупантів територій.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. 

Гроші першочергово спрямують на відновлення знищеної росіянами інфраструктури. Це - лише перший етап віднбудови України. 

Планується виділити 400 млн грн для Київської області. По 250 млн грн Чернігівській та Сумській областям. Ще 100 млн грн для Житомирщини.

"Кошти будуть спрямовані на ремонт інженерних мереж і систем для відновлення тепла, газу, води, електроенергії. Також на розбирання руйнувань, ремонт покрівель, заміну вікон і дверей, ліквідацію вибоїн на дорогах та інші першочергові потреби. Розпорядником коштів будуть військово-цивільні адміністрації в кожній області. З боку Уряду координувати процес буде Міністерство розвитку громад та територій", - повідомив Денис Шмигаль. 

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