Уряд встановив ціни на пластикові пакети: скільки відтепер коштуватимуть "маєчки"

Від 1 лютого 2022 року мінімальні роздрібні ціни на пакети становитимуть 2-3 гривні.

Уряд встановив мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети. Відповідне рішення вступає в дію від 1 лютого 2022 року. Передбачається, що таке рішення дозволить обмежити обіг пластикових пакетів та покращити екологічну ситуацію в країні.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

"Кожен українець в середньому використовує 500 пластикових пакетів щороку. Вони слугують лише декілька хвилин, а потім розкладаються понад століття, забруднюючи довкілля. Затвердження мінімальних роздрібних цін на пластикові пакети стимулюватиме громадян використовувати багаторазові екологічні торбинки та дозволить захистити довкілля і здоров’я людей від шкідливого впливу мікропластику", — повідомили в Мінекономіки, посилаючись на слова Першого заступника Міністра економіки України Дениса Кудіна.

Від 1 лютого 2022 року мінімальні роздрібні ціни на пакети із стінками товщиною понад 50 мікрометрів, призначені для пакування та транспортування товарів і продуктів у точках роздрібної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг становитимуть:

2,00 грн – пакет без ручок і бокових складок;

2,50 грн – пакет без ручок, але з боковими складками або з ручками без бокових складок;

3,00 грн – пакет з ручками і боковими складками.

Нагадаємо, від п'ятниці, 10 грудня, в Україні почала діяти заборона безоплатного поширення майже всіх пластикових пакетів, за винятком біорозкладних, а також торбинок для риби, м'яса, молочних продуктів чи крупи. За три місяці так звані "маєчки" взагалі мають зникнути з супермаркетів.

Заборона безоплатного поширення пластикових пакетів – як сприйняли покупці | Новини тижня

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