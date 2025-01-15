Уряд вже затвердив ТЕО добудови Хмельницької АЕС, детальний кошторис буде розписано по етапах - депутат

Про це повідомив народний детектив Сергій Нагорняк на прохання прокоментувати спекуляції про начебто відсутність ТЕО проєкту.

«Спекуляції щодо ТЕО проєкту позбавлені будь-якого раціонального підходу. ТЕО було пройдено і затверджено Кабінетом Міністрів у 2018 року і необхідності повторно проводити цю процедуру немає. Після прийняття закону буде докладний план, поетапність добудови, де будуть кошториси під кожен етап, з актуальними цифрами, з актуальними даними. І все одно це все буде погоджуватися, це все буде відкрито здійснюватися. Всі закупівлі будуть через «Прозорро», - наголосив нардеп.

Сергій Нагорняк також прокоментував заяви критиків будівництва атомної генерації про начебто відсутність потреби в додаткових 2,2 ГВт атомної генерації.

«Що стосується взагалі необхідності добудови блоків. Тут основний аргумент всіх опонентів будівництва у тому, що зараз це не на часі, що про це треба починати думати після війни. Але по-перше, у нас є унікальна можливість зробити це достатньо швидко, в три рази швидше, ніж це відбувається в звичайних умовах. Тому що виготовлення кожного реактора займає декілька років у кращому випадку, будується під кожну станцію. А у нас є унікальна можливість, коли реактори вже готові, і вони технологічно ідеально підходять до нашої Хмельницької станції. Вони можуть достатньо швидко бути встановлені, і станція буде закінчена», - зазначив нардеп.

Сьогодні енергосистема працює взагалі без резерву потужності. Це ненормальна ситуація і ефективне післявоєнне відновлення буде неможливе без додаткових джерел дешевої енергії.