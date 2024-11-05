Уряд запускає програму зимової підтримки: хто і яку грошову допомогу отримає

В Україні запустять у програму зимової підтримки. Йдеться про житлові субсидії та пільги для населення.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами очільника уряду, 2,8 млн українських родин отримають житлові субсидії та пільги. Пенсійний фонд вже перерахував їхній розмір на цей опалювальний сезон. Прем'єр повідомив, що в бюджеті на 2025 рік ми передбачили 42 млрд грн на субсидії.

Кабмін спростив механізм призначення житлово-комунальних пільг для військових. Також ля переселенців від середини січня наступного року запустять програму субсидій на орендоване житло. Шмигаль каже, що ця опція буде доступною для родин, які витрачають на оренду понад 30% своїх сукупних доходів.

Крім того, близько 500 тис. домогосподарств цієї зими отримають виплати на купівлю твердого палива. Зокрема, дров та вугілля. Ці кошти в розмірі до 21 тис. грн на родину вже виплачуються в прифронтових регіонах.

Як повідомлялося, уряд розширив перелік витрат для "тисячі Зеленського". Нараховану за програмою зимової "єПідтримки" 1000 гривень українці зможуть витратити на придбання ліків та медичних виробів українського виробництва.

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