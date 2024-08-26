Уряд затвердив ціни на газ до наступного року: скільки платитимуть українці 

Українцям назвали дату, до якої збережуть пільговий тариф на газ.

Кабінет міністрів до 30 квітня 2025 року подовжив дію спецобов'язків щодо пільгового постачання газу підприємствам теплокомуненерго, побутовим споживачам, операторам газорозподільних систем та виробникам електроенергії.

Уряд ухвалив таке рішення на засіданні 23 серпня, повідомили у НАК "Нафтогаз Україна".

"Україну попереду очікує складна зима. У цих умовах ключова задача групи "Нафтогаз" - дати українцям та українському бізнесу певну стабільність та передбачуваність протягом наступного опалювального сезону. Газ на сьогодні є основним гарантованим джерелом енергії. Тож, ми як найбільша національна енергетична компанія України та видобувник газу, продовжуватимемо бути опорою для українців у ці складні часи", - заявив очільник правління "Нафтогаз"у Олексій Чернишов.

Такі ціни діятимуть до кінця наступного опалювального сезону:

кубометр газу для населення й надалі коштуватиме 7,96 грн з ПДВ

для виробництва теплової енергії для населення - 7,42 грн

для виробництва теплової енергії для бюджетних установ - 16,39 грн

для виробництва електроенергії у конденсаційному циклі - 10,5 грн

для виробництва електроенергії у теплофікаційному циклі - 16,5 грн

Нагадаємо, компанія "Нафтогаз" попередила споживачів про необхідність перевірити газове обладнання в житлових приміщеннях. Вартість цієї послуги становить приблизно 1000 гривень.

Нафтогаз готовий до опалювального сезону! А от з електрикою складніше! Якою буде зима?

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