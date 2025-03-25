Уряд завершив виплату "тисячі Зеленського:" скільки грошей з бюджету на це витратили

Уряд завершив виплати "Зимової єПідтримки" за заявками в "Дії" та через банки. Гроші, оформлені на "Укрпошті" громадяни отримають до кінця квітня.

Про це повідомили в Мінекономіки.

"Ця програма досягла мети — підтримала українців у складний період. Допомогою скористалися 14,4 млн громадян. Близько 60% коштів українці витратили на комунальні послуги. Також купували ліки українського виробництва, підтримували українське книговидання і донатили на ЗСУ. Використати кошти можна до кінця 2025 року, зокрема на підтримку армії", — зазначила перша віцепрем’єр-міністерка — Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Заявки на виплату "Зимової єПідтримки" на 1000 гривень приймали до 28 лютого 2025 року.

Оскільки на 14,4 млн громадян (зокрема 124,5 тисячі дітей) оформлені виплати "єПідтримки", то це стало бюджету України у 14,4 млрд грн.

Нагадаємо, 25 жовтня 2024 року у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський анонсував нову програму "єПідтримка". Ці кошти можна витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема комунальних послуг, залізничних квитків чи ліків українського виробництва.

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