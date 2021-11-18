Уряд збільшив штрафи за порушення порядку надання податкової звітності

За відповідне рішення ще має проголосувати Рада.

Не звітуєте – платіть штраф. Кабмін посилив відповідальність за порушення порядку надання податкової звітності.

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Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 18 листопада.

Зазначається, що відповідні зміни уряд вніс до Кодексу адміністративних правопорушень. Нововведення передбачають збільшення штрафів до 170 тисяч гривень.

Встановлювати відповідні правопорушення будуть податкові органи. Документ направлять найближчим часом до Верховної Ради на вивчення та голосування.

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