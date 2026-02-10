Увага ФОПам: як правильно подати декларацію і не "влетіти" на штрафи

Фінанси / © pixabay.com

Процес подання електронних декларацій залишається обов’язковою та відповідальною процедурою для ФОПів. Щоб уникнути технічних збоїв, помилок у даних та подальших проблем із перевіркою.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розробило чіткий алгоритм дій.

Технічна підготовка та безпека

Перш ніж починати роботу з Реєстром, у НАЗК радять переконатися у наявності чинного кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Якщо термін дії спливає, новий ключ слід отримати заздалегідь у надавача електронних довірчих послуг.

Окрему увагу слід приділити робочому місцю. Для коректної роботи Реєстру рекомендується використовувати операційні системи Windows 10 або 11, Mac OS, а також оновлений до останньої версії браузер Google Chrome.

Важливий нюанс стосується електронної пошти. Для входу в систему потрібна особиста скринька. У НАЗК категорично не рекомендують використовувати поштові сервіси в доменах RU, а також вживати спеціальні символи в назві скриньки.

Інструкція від НАЗК / © Фото з відкритих джерел

Перед заповненням декларації посадовцям радять пройти навчання — ознайомитися з роз’ясненнями у Базі знань НАЗК або переглянути онлайн-курс «Декларуйся!».

Які документи потрібні

Наступний крок — збір пакету документів щодо себе та членів сім’ї. Потрібно підготувати:

паспорти та РНОКПП;

свідоцтва про народження дітей;

документи на нерухомість (квартири, землю, будинки) та транспорт;

дані про доходи, грошові активи та рахунки в банках станом на 31 грудня звітного року.

Увійти до Реєстру можна за допомогою КЕП. Одним із найважливіших інструментів для спрощення процесу є функція «Дані для декларації». Вона дозволяє отримати довідку з державних реєстрів про майно та доходи. Однак ця опція доступна лише за умови, що члени сім’ї є користувачами застосунку «Дія» та надали згоду на передачу даних.

Після створення чернетки декларації система дозволяє використати автозаповнення.

Проте у НАЗК наголошують на кількох критичних моментах:

Числові показники розділів 11-14 (доходи, подарунки, грошові активи) часто не переносяться автоматично — їх слід вносити вручну. Дані з довідки не потрапляють у декларацію автоматично — користувач сам обирає, які об’єкти перенести. Нові об’єкти підсвічуються жовтим кольором, що сигналізує про необхідність перевірки.

Інструкція від НАЗК / © Фото з відкритих джерел

Який останній крок

Перед підписанням документа необхідно уважно перевірити чернетку на наявність дублів або неточностей. Варто звірити електронні дані з паперовими правовстановлюючими документами.

Останній крок — перегляд декларації в режимі попереднього перегляду, накладання електронного підпису та відправка документа до Реєстру.

Інструкція від НАЗК / © Фото з відкритих джерел

У разі виникнення запитань НАЗК радить звертатися до уповноважених підрозділів за місцем роботи або до контакт-центру агентства.

Корисні посилання від НАЗК / © Фото з відкритих джерел

Граничні терміни подання декларацій

У 2026 році фізичні особи-підприємці звітують за 2025 рік у різні строки. Дотримання цих дат є критично важливим для уникнення штрафних санкцій з боку податкової служби.

Оскільки у деяких випадках граничний день припадає на вихідний, строки зміщуються на найближчий робочий день.

ФОП 3 групи (квартальна декларація за IV квартал) — до 9 лютого 2026 року (40 днів після закінчення кварталу).

ФОП 4 групи — не пізніше 20 лютого 2026 року .

ФОП 1 та 2 груп (річна декларація) — до 2 березня 2026 року (60 днів після закінчення року).

Особливості звітування з ЄСВ (Додаток 1)

Єдиний соціальний внесок є обов’язковим елементом річної звітності. Його подають у складі основної декларації, але механізм відрізняється залежно від групи:

Для ФОП 1 та 2 груп: суми ЄСВ, нараховані за себе, відображаються у Додатку 1 (Розрахунок ЄСВ) у складі річної декларації «єдинника» за 2025 рік.

Для ФОП 3 групи: підприємці подають Додаток 1 із сумами ЄСВ за весь рік у складі декларації за IV квартал 2025 року.

Нагадаємо, від 1 січня 2026 року в Україні діють нові ставки для ФОПів, які працюють на першій та другій групах єдиного податку. Максимальний місячний розмір єдиного податку для ФОП першої групи становитиме 332,80 грн, а для другої — гранична сума складе 1 729,40 грн.