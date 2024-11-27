"Уявив себе ракетою": російський рубль впав до свого мінімуму — фінексперт відповів, чи варто радіти

Курс долара на міжнародному валютному ринку Forex виріс до 105,2 рубля. Американська валюта досягла такого рівня вперше від 2022 року.

Російський рубль впав до свого мінімуму. Його курс становить 110 рублів за долар і 115 рублів за євро. Таке зниження відбулося на тлі санкцій проти російських банків і скорочення експорту.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Станом на 26 листопада російський Центробанк встановив офіційний курс долара понад 103 рублі вперше від березня 2022 року.

Фото: Центр протидії дезінформації

Фінансовий експерт і відомий блогер Сергій Фурса порівняв ситуацію з рублем в РФ із її зброєю.

"Росіяни влаштували таку істерику всередині країни щодо Орєшніка, нової гордості і предмет тисяч оргазмів, що вона вплинула і на рубль. Він уявив себе ракетою і полетів..." — написав фінансовий експерт Сергій Фурса.

Раніше, у жовтні 2024 року, Центробанк підняв ключову ставку до максимального рівня за 20 років, тож вона становила 21%.

"Подивимося, що буде далі. Насправді, російський "Комерсант" пише, що бізнес закладає вже 115-120 рублів за долар. Насправді цей процес триває останні кілька місяців. І демонструє він, як важко вирішувати одночасно дві проблеми: фінансувати дефіцит бюджету, бо падіння курсу рубля допомагає фінансувати дефіцит бюджету, але з іншого боку, їм потрібно боротися із інфляцією, а девальвація рубля як раз стимулює високу інфляцію. І зараз обравши між фінансуванням війни і погіршенням рівня життя росіян, вони знову обрали погіршення рівня життя росіян... Вони вимушені девальвувати рубль для фінансування дефіциту бюджету", — сказав Сергій Фурса.

Нагадаємо, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики Юрій Богданов зазначав раніше, що у Центробанку Росії кажуть про перегрів економіки, проте насправді це може бути і за 1,5 року.

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