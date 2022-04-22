Узбекистан заборонив росіянам віддалено оформляти банківські картки

Центральний банк Узбекистану заборонив росіянам віддалено оформляти банківські картки.

Для того, що громадяни країни-агресорки змогли отримати картки Visa і Mastercard, потрібно приїхати до Узбекистану.

Про це повідомляє Центральний банк Республіки Узбекистан.

"Для відкриття рахунків фізичними особами в банк подається заява на відкриття рахунку, а також документ, що засвідчує особу. Заява на відкриття рахунку має подаватися фізичними особами особисто", - заявили у банку.

Нагадаємо, платіжні системи Visa та Mastercard офіційно заявили, що йдуть з ринку РФ.

Також російська платіжна система "Мир" не може знайти чипів для своїх карток і шукає їх у Китаї. Росія звертається до виробників мікрочіпів у Китаї, щоб обійти санкції.

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