Уже до 2027 року Україна може отримати до €90 млрд: Єврокомісія озвучила параметри репараційного кредиту

Євросоюз готується надати Україні репараційний кредит / © ТСН.ua

Репараційний кредит від Євросоюзу для України становитиме €210 млрд до 2030 року. Із цієї суми до €90 млрд можуть надавати траншами у найближчі два роки.

Про це повідомили на офіційному сайті Єврокомісії.

Кошти для надання кредиту будуть сформовані із заморожених залишків, що накопичилися через заборону транзакцій із центробанком Росії та ФНБ РФ.

Розподіл коштів відбуватиметься таким чином:

€95 млрд – макрофінансова допомога (з них €45 млрд – у межах ERA Loans);

€115 млрд – підтримка оборонно-промислового комплексу України.

Проєктом рішення передбачено такі терміни:

загальний механізм – до 2030 року;

ERA Loans – до 2055 року;

до 2027 року Україна може отримати траншами до €90 млрд.

Ключові умови надання кредиту:

транші можливі лише за наявності гарантій понад 50% суми;

обов’язкове збереження демократії, верховенства права та боротьби з корупцією;

у разі порушень ЄС може вимагати негайного повернення всієї суми.

Також у проєкті передбачено зростання власних доходів бюджету України та підвищення прозорості державних фінансів.

Ухвалення рішення про надання кредиту очікують на саміті ЄС 18–19 грудня.

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила подробиці фінансової допомоги Україні через механізм «репараційного кредиту».