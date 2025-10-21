Ужгород – у ТОП 6 регіонів України за обсягами нового житла

Реклама

Темпи поточного будівництва свідчать: Ужгород може претендувати на першість серед регіонів уже найближчими роками. За оцінками експертів, місто не просто зростає – воно формує власний стандарт життя, де затишок поєднується з європейським рівнем комфорту.

Одним із ключових чинників такого стрімкого розвитку стало збільшення населення. За роки війни Ужгород фактично подвоївся – зі 113 до понад 220 тисяч мешканців. Це створило безпрецедентний попит на житло, сервіси, інфраструктуру та комфортні простори для життя. Водночас пропозиція не встигає за темпом змін, формуючи унікальне середовище для девелоперів міста.

Нові тенденції міської забудови в Ужгороді

Саме на цій хвилі в Ужгороді менш актуальними стають точкова забудова і локальні проєкти та формується попит на комплексні міські простори. Один із таких проєктів – місто в місті з власною набережною Central Park від SENSAR Development .

Central Park – це найбільший житловий квартал Закарпаття, на території якого будуть розташовуватися McDonald's, спортивний клуб SportLife, торговий центр з Сільпо, дитячі майданчики, паркові зони, школа та медичний центр. 13 га, де архітектура, ландшафт і функціональність створюють відчуття завершеного середовища, коли його мешканець отримує не квадратні метри, а якісний спосіб життя.

Концепцію «місто в місті» створено у співпраці з архітектурним бюро AIMM. Завдяки професіоналізму команди вдалося спроєктувати малоповерховий цілісний простір, де 60% території – зелені зони, а підземний паркінг з покриттям на 80%, щоб прибудинкова територія була вільна від авто. З власною атмосферою, ритмом життя, розвиненою інфраструктурою та мальовничими променадами уздовж річки Уж.

Проєкт відповідає новій логіці міського розвитку: комфорт, безпека, автономність і гармонія з природою. Тут усе продумано до деталей – від функціональних рішень на рівні планування квартири до геометрії міського малоповерхового простору.

Ужгород змінюється. І такі проєкти, як Central Park, формують його нову ідентичність – сучасного, збалансованого та динамічного європейського міста. Саме з подібних рішень починається якісна трансформація українських міст.