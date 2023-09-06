Опалювальний сезон під загрозою: в Асоціації міст назвали серйозну проблему

Асоціація міст України заявила, що цього року опалювального сезону може не бути. Там зазначили, що підприємства теплокомуненерго змушені припинити постачання гарячої води, підготовку до опалювального сезону та ініціювати власне банкрутство.

Про це повідомили в пресслужбі Асоціації міст.

Там заявили, що підприємства теплокомуненерго від 1 вересня через дії уряду відключили від режиму покладання спеціальних зобов’язань (ПСО).

"Місцеве самоврядування б’є на сполох: гарячу воду відключають уже, коштів на подачу тепла немає, газу для бюджетників і населення за спеціальними цінами немає теж. За місяць до початку опалювального сезону, підприємства ТКЕ всієї України вимушені припиняти постачання гарячої води, підготовку до опалювального сезону та ініціювати власне банкрутство",- йдеться у заяві.

В АМУ додали, що постанова Уряду від 22 серпня 2023 року №896 не дозволяє підприємствам купувати природний газ за режимом ПСО для надання населенню послуг. Також там заявили, що Кабмін не відшкодував 36 млрд грн з різниці в тарифах і в підприємств немає коштів для розрахунків з газопостачальними компаніями.

"Більше того, Уряд ініціює вилучення коштів у громад, які забезпечили стримування тарифів з 2021 року: заявлено про позбавлення громад 4% ПДФО, які спрямовувались містами саме на компенсацію різниці з тарифів та опалення шкіл, лікарень і садочків. І це при тому, що Асоціація міст України надала розрахунок, що громади профінансували 62 млрд грн, а отримали натомість 18.2 млрд грн", - заявили там.

Також в Асоціації міст закликали прем'єр-міністра зустрітись з головами громад-членів організації, щоб напрацювати спільні рішення задля унеможливлення зриву опалювального сезону.

Нагадаємо, скільки коштуватиме електроенергія восени.

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