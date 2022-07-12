В Асоціації українських банків розповіли, чи час зараз збувати гривню

В Асоціації українських банків прогнозують, що гривня буде девальвувати, але вона зупиниться, як тільки курс буде відпущений.

В організації радять зараз зберігати гроші в різних "кошиках". Це можуть бути невеликі суми в гривні, в доларах і євро.

Про це розповів Андрій Дубас, президент Асоціації українських банків, пише Dev.Україна.

"Ми прогнозуємо, що курс буде відпущений, а курс гривні до основних валют зупиниться в межах 40 грн. Нацбанк здійснює емісію, потім ідуть поповнення за рахунок золотовалютного резерву. Як людям зберегти гроші — зараз найкращий момент зберігати в різних кошиках, це можуть бути невеликі суми в гривні, в доларах і євро. Таким чином ви диверсифікуєте ризики. Тримати пропорційну суму заощаджень", - сказав він.

Він вважає, навіть, якщо гривня послабиться відносно іноземних валют до 40 грн, все одно після перемоги в Україні будуть дуже великі надходження інвестицій.

"Через це українська гривня може повернутися до попередніх значень, тому що є великі очікування того, наскільки Україна може стати привабливим інвестиційним центром", — підсумував президент Асоціації.

Раніше директор Інституту розвитку економіки спрогнозував, чи буде долар по 45-50 гривень.

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