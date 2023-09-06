В Atlantic Council пояснили, чому українські санкції не підтримуються Заходом, - The Hill

Більшість санкцій, ухвалених РНБО, не були підтримані в США та ЄС через непрозорість та корупційність санкційного процесу в Україні та «незалежності» санкцій від судової влади.

Про це йдеться у статті американського видання The Hill старшого наукового співробітника Atlantic Council Стівена Бланка, якого цитує у своїй колонці на «Економічній правді» директор Інституту світової політики Євген Магда.

За його словами, у своїй колонці Бланк аналізує небезпеку корупції в системі державного управління України і доходить висновку, що корупція знесилює Україну як учасника війни. Серед корупційних кейсів Бланк називає і санкції, які Україна запроваджує проти компаній та окремих осіб.

За словами Євгена Магди, тема санкцій, які Бланк називає «наріжним каменем економічної війни», займає значну частину статті експерта. Визнаючи здобутки, яких досягла у санкційному процесі Міжнародна експертна група Єрмака-Макфола», вчений зазначає, що в Україні ці санкції «незалежні від судової системи» і мають ознаки корупції.

«Виконання санкцій має бути захищене від корупції та впливу. Якщо Україна помилково накладає санкції на вітчизняні чи іноземні компанії, вона повинна забезпечити чіткий і легітимний процес оскарження, дотримуючись принципу верховенства права. Це одна з головних відмінностей між українським і західним санкційними режимами, яка чекає на гармонізацію. Якщо зловживання санкціями у воєнний час поширюється і стає приводом для зведення рахунків або підриву ділової конкуренції, від цього не виграє ні Україна, ні Захід. Це на користь росії», - цитує Євген Магда американського експерта.

Український політолог підкреслює, що Бланк протиставляє українські санкції західним: останні, як правило, базуються на прозорих критеріях, тоді як режим санкцій в Україні є непрозорим, а судовий контроль відсутній. Відповідно, партнери України в США та Європі не знають, як ставитися до зростаючої кількості компаній в Україні та інших країнах, які стверджують, що Київ несправедливо наклав на них санкції.

Політолог зазначив, що у своїй статті Бланк прямо закликає захистити санкційний процес від корупції, стороннього впливу та мати запобіжники на випадок помилок.

«Великою спокусою є використання санкцій для знищення конкурентів або особистої помсти. Подібне траплялося не раз у новітній українській історії. І, звісно, про це добре відомо у Вашингтоні», - підкреслює Магда.

Посилаючись на Стівена Бланка, директор Інституту політики вважає, що недоліки санкційного процесу в Україні можна вирішити за допомогою більш тісної міжвідомчої співпраці всередині України та багатосторонніх консультацій і співробітництва, що забезпечить прозорість і синхронізацію санкцій. Лише за таких умов можлива майбутня відбудова України та її інтеграція із західними інституціями.

За словами Євгена Магди, під час війни є спокуса за допомогою санкцій «приглушити критику на адресу друзів і союзників і виправдати помилки як прийнятну побічну шкоду». Проте це ослаблює державу та її економіку.

«Тривалі війни перетворюються на перегони між перемогою на фронті та крахом вдома. Росія неодноразово програвала ці перегони. У цій конкуренції менш корумпована держава є більш стійкою. Посилення спроможності України протистояти росії та врешті-решт інтегруватися із Заходом – це шлях до перемоги. Важко з цим не погодитися. Очевидним є і те, що часу для модернізації санкційного механізму в Україні небагато», - резюмує Євген Магда.