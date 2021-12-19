В "Дії" офіційно запустили проект "єПідтримка": на що можна витратити тисячу за вакцинацію

В "Дії" офіційно запустили проект "єПідтримка": на що можна витратити тисячу за вакцинацію

Витратити гроші на категорії товарів і послуг, яких немає в переліку, перевести їх на іншу карту, зняти готівкою буде неможливо.

Починаючи від 19 грудня офіційно запущено проект "єПідтримка" в застосунку "Дія".

Про це повідомив у Telegram-каналі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Таким чином подібна новація, за словами Федорова, вперше реалізовується в світі.

"Тиждень тому ми запустили пілот, на який зареєструвалися понад 4,5 млн українців. У банках відкрили вже 4,1 млн спеціальних карток. А 2,7 млн українців подали свої заявки на виплату", – написав міністр.

Він нагадав, що гроші можна витратити на книжки, спортзал, квитки в кіно, театри, музеї, концерти або поїздки всередині України.

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"Ви отримуєте гроші на чотири місяці. Якщо за цей час ви їх не витратите, рахунок закриють. Розплачуватися можна буде онлайн і офлайн, але тільки на зазначені категорії українського бізнесу. Банки будуть розпізнавати її під час оплати карткою за допомогою МСС-кодів. Це код, який присвоюється торговельній точці і характеризує напрямок бізнесу. У разі оплати карткою "єПідтримка" він повинен збігатися з одним із кодів, зазначених у постанові", – уточнив Федоров.

Федоров наголосив, що програма реалізується тільки в застосунку "Дія". "Не ведіться на шахраїв. Кіберполіція буде уважно відстежувати всі підозрілі ситуації та виплати", - додав він.

Нагадаємо, 13 грудня в пілотному режимі стартував проєкт "єПідтримка" в "Дії". Гроші за повну вакцинацію від коронавірусу поки отримають лише ті, хто попередньо записався на тестування бетаверсії. Витратити тисячу гривень можна буде в театрах, кінотеатрах, музеях, книжкових магазинах, на квитки "Укрзалізниці" та внутрішні авіарейси. Також можна придбати квитки на концерти. Зняти гроші готівкою або переказати на іншу картку - не вийде.

До слова, у межах програми "єПідтримка" громадяни віком від 60 років зможуть від січня витратити кошти на купівлю ліків.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.