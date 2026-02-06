В "Дії" стартувало приймання заявок на 20 тисяч гривень: хто з українців отримає доплату

Гроші / © Фото з відкритих джерел

Від п’ятниці, 6 лютого, в Україні офіційно відкрито можливість подачі заявок на отримання грошової допомоги для працівників аварійно-відновлювальних бригад. Йдеться про фахівців, які щоденно ризикують життям, ліквідовуючи наслідки російських терористичних ударів.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Держава передбачила виплату у розмірі 20 тисяч гривень за кожен місяць роботи в небезпечних умовах. Ця ініціатива охоплює широкий спектр фахівців критичної інфраструктури.

«Зараз у цих роботах по всій країні задіяні понад 40 тисяч фахівців — енергетики, тепловики, газовики, працівники компаній водопостачання і водовідведення, комунальні служби, залізничники. Саме ці бригади виїжджають на пошкоджені об’єкти й відновлюють критичні системи після атак», — наголосила Свириденко.

У Міністерстві енергетики уточнили, що допомогу можуть отримати співробітники:

паливно-енергетичного комплексу;

житлово-комунального господарства;

«Укрзалізниці».

Важливою умовою є безпосереднє залучення до аварійно-відновлювальних робіт, незалежно від форми власності підприємства. Програма розрахована на період січень-березень 2026 року. Перші виплати мають надійти на рахунки працівників вже до кінця лютого.

Як оформити виплату

Подача заявки на отримання коштів відбувається централізовано через роботодавця на порталі «Дія». Процедура виглядає наступним чином:

Формування списків. Міністерство розвитку громад та територій разом із Міненерго передають до Мінцифри переліки компаній, які мають право на допомогу. Подача заявки. Керівник підприємства, яке є в переліку, заходить на портал «Дія». Терміни. Подати списки працівників за попередній місяць можна з 6 по 15 число поточного місяця (наприклад, з 6 по 15 лютого подаються списки за січень). Заповнення даних. У заяві необхідно вказати ПІБ працівника, його посаду, податковий номер (РНОКПП), номер банківського рахунку та контактний телефон. Заява підписується електронним підписом керівника.

Після обробки заявки працівник отримає сповіщення про нарахування коштів у застосунку «Дія» або через SMS-повідомлення. Гроші будуть перераховані безпосередньо на вказаний поточний рахунок.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про підвищення мінімальних пенсійних виплат та адресної державної допомоги для членів сімей військовослужбовців, які загинули або зникли безвісти під час захисту України.

Згідно з постановою уряду, з 1 березня 2026 року зростуть виплати для непрацездатних батьків, подружжя та дітей загиблих захисників, яким замість пенсії призначено соціальну допомогу. Мінімальний розмір такої виплати збільшиться з 7 800 до 12 810 гривень на одну особу.

Також зміни стосуватимуться родин, у яких допомога нараховується на двох і більше членів сім’ї (крім батьків і подружжя): для них мінімальна сума на кожного отримувача зросте з 6 100 до 10 020 гривень. Крім того, з 1 березня 2027 року ці виплати підлягатимуть щорічній індексації.