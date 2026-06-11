В ексначальника ТЦК знайшли мільйонні активи: що тепер буде з елітними авто і квартирою

ВАКС / © Вищий антикорупційний суд/Facebook

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Вищий антикорупційний суд став на бік прокурора САП у справі щодо активів колишнього начальника Кременчуцького районного ТЦК та СП. Суд постановив стягнути їх в дохід держави на суму майже 3 млн грн.

Про це повідомляє ВАКС.

Що виявили у власності

Йдеться про квартиру в клубному будинку в Кременчуці, автомобіль Toyota Land Cruiser Prado, а також вартість автомобіля Toyota RAV4 і гроші, отримані від його продажу.

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За даними САП, ці активи були набуті упродовж 2022–2024 років.

Під час розгляду справи суд враховував матеріали, підготовлені НАЗК та НАБУ.

«Суд ухвалив стягнути в дохід держави вартість необґрунтованих активів у сумі майже 3 млн грн», — йдеться у повідомленні.

Рішення поки не набрало законної сили. Його можна оскаржити протягом 30 днів після складання повного тексту.

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Раніше НАБУ повідомило про підозру нардепу в незаконному збагаченні приблизно на 13 млн грн. За даними слідства, він придбав майно, а очніше — нерухомість, яке не відповідає його офіційним доходам. Йдеться про можливе оформлення активів через пов’язаних осіб. Справа кваліфікована як незаконне збагачення. Наразі триває слідство.

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