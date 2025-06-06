В яких числах приходить пенсія та як дізнатися про її нарахування: що потрібно знати українським пенсіонерам

Коли приходить пенсія

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Пенсія для мільйонів українців є основним джерелом доходу. Тому питання про те, в який день її нараховують і як перевірити виплату, є одним із найактуальніших. Особливо зараз, коли через військовий стан та цифровізацію соціальних послуг багато процесів змінилося.

Розповідаємо, у які дати надходить пенсія, як саме її виплачують та як можна дізнатися про нарахування за допомогою онлайн-сервісів або телефоном.

У які дні виплачують пенсію в Україні

За чинним законодавством, пенсії в Україні виплачуються щомісяця у встановлений період — з 4 по 25 число. Це передбачено Порядком фінансування та виплати пенсій, затвердженим постановою Кабміну та регламентованим Пенсійним фондом України. Однак конкретна дата надходження грошей залежить від того, який спосіб доставки обрав пенсіонер — через банк чи Укрпошту.

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У разі отримання пенсії через банківську установу дата її зарахування визначається відповідно до внутрішнього графіка виплат конкретного банку. Як правило, перекази надходять у перші дні фінансування — переважно з 4 по 10 число кожного місяця.

У випадку доставки пенсії через Укрпошту виплата здійснюється відповідно до затвердженого графіка, який формується індивідуально для кожного району. У разі, якщо обрана доставка пенсії додому, кошти надаються згідно з розкладом обслуговування кожної окремої доставної дільниці.

Якщо пенсія надходить через банк

Якщо пенсіонер отримує виплати на картковий рахунок, то кошти надходять протягом 4–10 числа місяця. Точна дата залежить від графіка обслуговування кожного окремого банку. Наприклад, ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк чи інші можуть мати власні внутрішні терміни обробки переказів. Утім, як правило, більшість отримувачів бачать пенсію на рахунку вже в перші дні місяця.

Якщо пенсію отримують через Укрпошту

Для тих, хто обрав доставку пенсії додому або у поштове відділення, діє окремий графік, який формується місцевими відділеннями Укрпошти за погодженням із територіальними управліннями Пенсійного фонду. Доставка відбувається з 4 до 25 числа, як правило, у конкретно визначені дні, залежно від населеного пункту та адреси проживання.

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У разі, якщо обрана доставка пенсії додому, кошти надаються згідно з розкладом обслуговування кожної окремої доставної дільниці.

Якщо особа вперше отримуватиме пенсію, виплата, як правило, здійснюється протягом одного-двох місяців після ухвалення рішення про її призначення. Точну дату першого нарахування визначає Пенсійний фонд і зазначає її у відповідному документі про призначення пенсії.

Як перевірити, коли і скільки нарахували пенсії

Дізнатися дату та розмір своєї пенсії можна кількома способами — як онлайн, так і телефоном або під час особистого звернення.

1. Через портал електронних послуг ПФУ

Найзручніший і найшвидший спосіб — скористатися офіційним порталом Пенсійного фонду України. Для цього потрібно авторизуватись за допомогою:

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BankID;

електронного підпису (КЕП);

або через застосунок Дія (Дія.Підпис).

Після входу користувач отримає доступ до розділу «Моя пенсія», де вказано:

дату нарахування;

суму виплати;

інформацію про останню індексацію;

пенсійний стаж.

2. Через гарячу лінію ПФУ

Якщо немає доступу до інтернету або є питання щодо виплат, можна звернутись за номерами:

0 800 503 753 — безкоштовно з мобільного та стаціонарного;

(044) 281-08-70 або (044) 281-08-71 — для мешканців Києва та області.

Фахівці кол-центру нададуть інформацію про дату останнього зарахування пенсії, суму та інші деталі.

3. У відділенні Пенсійного фонду

Також можна звернутись особисто до будь-якого відділення Пенсійного фонду за місцем реєстрації або фактичного проживання. Для цього потрібно мати при собі:

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паспорт;

ідентифікаційний код.

Працівники ПФУ можуть надати роз’яснення, а також роздруківку інформації про пенсію.

Що ще важливо знати пенсіонерам

Від 1 березня 2025 року Пенсійний фонд провів щорічну індексацію пенсій, яка торкнулася переважної більшості пенсіонерів. Підвищення залежить від страхового стажу та розміру заробітної плати в минулому.

Оновлену суму також можна побачити в особистому кабінеті ПФУ або дізнатись телефоном.

У разі, якщо пенсіонер отримує субсидії, соціальні допомоги або компенсації як внутрішньо переміщена особа (ВПО), графік їх виплат може відрізнятись. Наприклад:

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допомога для ВПО зазвичай надходить 15 та 28 числа ;

виплати на дітей — переважно з 3 по 10 число.