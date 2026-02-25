В яких регіонах України найбільші та найменші пенсії 2026 року: рейтинг областей

Середня пенсія

Середня пенсія в Україні 2026 року стноавить 6 544 грн. Попри те, що за рік виплати номінально зросли на 13%, реальний добробут літніх людей, на думку експертів, коригується високим рівнем інфляції, яка фактично «з’їдає» значну частину цього приросту.

Де у 2026 році найвищі та найнижчі середні пенсії в Україні

Рівень пенсій в Україні традиційно залежить від середньої заробітної плати в регіоні та специфіки промисловості. Різниця між столицею та областями з найменшими виплатами становить понад 3 900 грн.

Топ-5 регіонів із найвищими пенсіями:

Київ — 8 981 грн (завдяки найвищим офіційним зарплатам). Донецька область — 8 007 грн. Луганська область — 7 481 грн. Дніпропетровська область — 7 269 грн. Київська область — 6 926 грн.

Високі показники Донеччини, Луганщини та Дніпропетровщини пояснюються великою кількістю пенсіонерів, які працювали у важких та небезпечних умовах (шахтарі, металурги) і отримують спеціальні надбавки. Наприклад, мінімальна виплата для гірників у 2026 році становить 7 785 грн.

Регіони з найнижчими виплатами:

Тернопільська область — 5 062 грн.

Чернівецька область — 5 239 грн.

Закарпатська область — 5 309 грн.

Херсонська область — 5 541 грн.

Структура пенсійних виплат: реальність цифр

Загальна статистика приховує значне розшарування серед 10,17 млн українських пенсіонерів:

35% (понад третина) отримують виплати на рівні 3 250 грн .

20% мають пенсію близько 4 500 грн .

30% отримують середні виплати — до 6 860 грн .

Лише 15% отримують понад 10 000 грн (у середньому — 16 000 грн).

Особливе занепокоєння викликають 63 тисячі громадян, чиї виплати не досягають навіть прожиткового мінімуму. Водночас максимальна пенсія в країні обмежена десятьма прожитковими мінімумами й становить 25 950 грн.

Цього року зафіксовано нетипову динаміку в західних регіонах. Хоча середній приріст по країні склав 13%, у Рівненській області пенсії зросли на 24%, а у Волинській — майже на 20%. Експерти пов’язують це не лише з індексацією, а й зі збільшенням кількості виплат, пов’язаних із соціальним статусом.

Чого чекати далі

Хоча середній розмір пенсії в Україні демонструє тенденцію до зростання, реальне фінансове становище більшості літніх людей залишається напруженим. Головне питання полягає в тому, чи здатні ці суми забезпечити гідну якість життя, а не просто базове виживання в умовах постійного зростання цін.

Від 1 січня 2026 року мінімальна пенсія для осіб із повним стажем зросла до 2 595 грн. Наступним важливим етапом стане березнева індексація, яка базуватиметься на показниках інфляції та зростанні середньої зарплати за останні три роки.