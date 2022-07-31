В Індії чоловік дізнався про виграш у лотереї $125 тис. за кілька годин перед продажем будинку за борги

В Індії чоловік на ім'я Мохаммед Бава виграв у лотерею 10 мільйонів рупій ($125 млн).

Про це пише BBC.

Чоловік мав величезні борги, які накопичив роками.

Щоб повернути гроші, родина прийняла важке рішення продати будинок. 25 липня, за кілька годин до того, як він мав укласти угоду з покупцем, йому зателефонував друг і повідомив про виграш.

У більшості штатів Індії лотерея заборонена, але у кількох штатах, зокрема Кералі, де живе чоловік, вона дозволена під суворим наглядом і за жорсткими правилами. Мохаммед Бава грав у лотерею протягом майже року.

"Кредитори замовчали після того, як я виграв. Люди вимагають грошей, коли їх немає. Але щойно вони дізналися, що я нарешті маю гроші, щоб повернути їх їм, усі заспокоїлися", - сказав він.

Колись родина Бави належала до середнього класу й не мала боргів. Чоловік працював підрядником у будівельному секторі, але за останні кілька років робота почала згортатися. Ситуація лише погіршилася після того, як на початку 2020 року в Індії та у світі почалася пандемія Covid-19.

Чоловік не міг знайти роботу, і його борги продовжували зростати. Він утримував сім'ю, беручи кредити. У нього п'ятеро дітей, двоє з яких нещодавно одружилися.

За його словами, гра в лотерею – це був відчайдушний крок, і він знав, що виграти йому допоможе лише диво, його шанси були один на мільйон.

Після того, як чоловік отримає гроші і розрахується зі своїми боргами, він хоче допомогти своєму другові Ганешу з покупкою будинку, а також пожертвувати трохи грошей бідним.

Нагадаємо, подружжя зірвало джекпот в лотерї, а про виграш дізналося з ранкових новин.

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