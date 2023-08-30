В інтересах України: в Єврокомісії готові надати пропозиції щодо використання активів Росії

Наразі Єврокомісія готова надати докладну пропозицію з урахуванням обговорень з державами-членами.

Єврокомісія готова надати свої пропозиції, як використати заморожені російські активи в інтересах України.

Про це повідомив журналістам у вівторок речник Єврокомісії Крістіан Віганд, повідомляє Укрінформ.

"Ми готові надати юридичну пропозицію з урахуванням нинішніх обговорень цього питання", – сказав він.

Віганд зазначив, що лідери держав та урядів ЄС обговорювали цю тему на останньому засіданні Європейської Ради в наприкінці червня.

"Ми працюємо з іспанським головуванням над поетапним підходом і підтримуємо ці дискусії. Ми також направили відповідний документ іспанському головуванню наприкінці липня", – сказав він.

За його словами, наразі Єврокомісія готова надати "докладну пропозицію з урахуванням обговорень з державами-членами". Також ведеться інтенсивна робота з партнерами із G7.

"Для нас дуже важливо координувати це на міжнародному рівні", – додав речник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський союз заблокував активи Центрального банку РФ на понад 200 мільярдів євро.

Крім того, ми раніше інформували, що Єврокомісія шукає можливість направити заморожені російські активи на відбудову України.

Читайте також: