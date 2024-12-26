В «Інтерпайп» розкритикували рішення НКРЕКП щодо підвищення тарифу на передачу електроенергії

У компанії розцінюють підвищення тарифів як чергову спробу перекласти проблеми енергетичної галузі на її споживачів.

Промислова компанія «Інтерпайп», яка є одним з найбільших споживачів електроенергії в Україні, заявила, що рішення Національної комісії з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг підвищити з 1 січня 2025 року тариф НЕК «Укренерго» на передачу електроенергії на 29,8% призведе до збільшення собівартості їхньої продукції, зниження завантаження потужностей та зменшення податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів.

«Ми розцінюємо нове, 30% підвищення тарифу на передачу електроенергії як чергову спробу перекласти проблеми енергетичної галузі на її споживачів», — заявили у пресслужбі компанії.

В «Інтерпайп» зазначають, що підвищення тарифу на передачу електроенергії призведе до зниження конкурентоспроможності їхньої продукції на експортних ринках.

Нагадаємо, найбільший металургійний комбінат в Україні «АрселорМіттал Кривий Ріг» призупинив роботу через збільшення тарифів на електроенергію. Федерація роботодавців України розкритикувала рішення НКРЕКП, заявивши, що воно небезпечне для економіки країни та може призвести до катастрофічних наслідків.

Раніше НКРЕКП збільшила з 1 січня 2025 року тариф на передачу електричної енергії на майже 30% — до 686,23 грн/МВт·год.